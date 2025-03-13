30-денне припинення вогню: експерт розкрив, за яких умов РФ піде на поступки

На думку експерта, реальне припинення вогню має контролюватися міжнародними силами.

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Шейтельман прокоментував контроль за припиненням вогню / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Основні тези Шейтельмана:

Росія вимагатиме визнання окупації в обмін на перемир’я

Захід має перевірити Росію на дотримання угод

Україна грає дипломатичну гру на випередження

Переговори про можливе припинення вогню тривають, і з’явилися повідомлення, що радник Дональда Трампа Стів Віткофф може знову вирушити до Москви для розмов із Путіним. Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, на яких умовах Росія може піти на перемир’я і чи спрацює такий сценарій.

Шейтельман скептично ставиться до перспективи реального перемир’я, навіть якщо США умовлять Путіна на 30-денну паузу в бойових діях.

"По-перше, як мінімум, вони вимагатимуть визнання окупації територій. Ми знаємо, що Росія не згодна на європейських миротворців, а Україна, навпаки, вимагає їхньої присутності, бо розуміє, до чого все може призвести. Але чи припиниться вогонь насправді? Особисто я в це не вірю. Це ж може бути просто дипломатичним ходом. Наприклад, американці якимось чином умовили Путіна на тридцятиденне припинення вогню. Адже вони вже пропонували, наприклад, різдвяне перемир'я. Припустимо, воно почнеться з 17 березня. Росіяни не вистрілять жодного разу? Ви готові в це повірити?", - ставить питання експерт в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, будь-яке реальне припинення вогню неможливо контролювати без міжнародних сил.

"Ми ж усе фіксуємо із супутників: якщо росіяни запустять дрон або завдадуть удару - це відразу буде зафіксовано. А що станеться далі? Україна теж відповість вогнем, ми ж не будемо мовчати. Тож уся ця ініціатива навряд чи може протриматися. Чому постійно йдеться про миротворців? Тому що це єдиний спосіб упевнитися, що припинення вогню дійсно працює. Без них такого механізму просто не існує. Навіть президент Франції Макрон, людина, якій, здавалося б, не потрібно бігти попереду всіх, визнає: неможливо проконтролювати припинення вогню на лінії фронту протяжністю від Парижа до Будапешта. Поки там немає військ, контроль неможливий", - говорить Шейтельман.

На думку Шейтельмана, зараз розгортається війна дронів, тому розведення військ більше не працює.

"Усі припинення вогню в сучасній історії супроводжувалися розведенням військ. Навіть Мінські угоди передбачали відведення важкої техніки, хоча офіційно російської армії там не було. Але зараз техніку відводити неможливо, тому що війна ведеться дронами. Дрони маленькі, важкої техніки немає. У Карабасі війська розводили, і посередині вставали росіяни. Тож поки це все - лише розмови", - говорить експерт.

Водночас, як переконаний Шейтельман, попри весь скептицизм, Київ має використати ситуацію в дипломатичній грі.

"Але це, природно, справа наших політиків, і, безумовно, потрібно схвалювати будь-яку їхню діяльність у даній ситуації, тому що зрозуміло: ми маємо якось спробувати влізти в шкуру американців і розіграти з ними цю гру. Ну вже як можемо, як вийде. Ми не повинні кричати, що ні, ні на що не підемо. Ну, підемо - 30 днів, так? Ми повинні передати карти їм і сказати: "Спробуйте тепер домовитися з росіянами щодо цих 30 днів, щоб, зокрема, в Суджі не було вогню. Друге - спробуйте це контролювати. У вас же все видно із супутників, от і контролюйте. Давайте подивимося. Ви хотіли trial period? Ось ви його отримали, ми дали вам це поносити", - резюмував аналітик.

Дивіться інтерв'ю з експертом Михайлом Шейтельманом:

30-денне перемир'я з Росією - що відомо

Як повідомляв Главред, 11 березня у Саудівській Аравії відбулася зустріч між українською та американською делегаціями. Андрій Єрмак, глава Офісу президента України, та Марко Рубіо, державний секретар США, обговорили ключові та важливі питання.

Результатом переговорів стало досягнення домовленості про тимчасове 30-денне припинення вогню, яке може бути продовжене за згодою обох сторін. Наразі офіційна позиція Кремля щодо згоди на ці мирні кроки невідома.

Своєю чергою експерт Ярослав Божко розкрив цікавий нюанс підписання перемир’я. На його думку, перший етап перемовин приніс для України позитивний результат, а от Росія опинилася у скруті.

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Хто такий Михайло Шейтельман Михайло Шейтельман – політолог, політтехнолог, письменник, бізнес-консультант. Народився 1968 року в Ленінграді. У 1989 році, після повернення з радянської армії, зайнявся бізнесом. 1991 року закінчив відділення аеродинаміки Ленінградського політехнічного інституту. Паралельно займався КВК і був комісаром будзагону. Того ж року емігрував до Ізраїлю, жив у кібуці, навчався в Університеті ім'я Бар-Ілана на відділенні математики. Свою кар'єру він розпочав інженером-програмістом у компанії Nortel. У 1999 році заснував своє перше рекламне агентство в Ізраїлі, яке орієнтувалося на російськомовну цільову аудиторію. Відтоді він обіймав керівні стратегічні та творчі посади. Займався продюсуванням, організацією шоу, концертів та гастролей. З 1996 року займається політтехнологіями. Був радником російського олігарха Бориса Березовського. Консультував виборчі кампанії в Ізраїлі, Росії, Латвії та Киргизстані, а також неурядові організації, такі як Російський єврейський конгрес. У 2015 році був стратегічним радником передвиборчого штабу партії "Наш дім Ізраїль", в результаті чого міністром оборони призначили лідера партії Авігдора Лібермана. Працював стратегічним консультантом і членом правління низки міжнародних холдингів та інвестиційних груп. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року активно виступає в українських, ізраїльських, латвійських та інших ЗМІ та ютуб-каналах, висловлюючись на підтримку України.

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