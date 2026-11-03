Без пояснень і вимог: Угорщина заблокувала кластери для України

Йдеться про кластери 4 і 5 - транспорт, енергетика, агросектор і бюджет, без яких Україна не завершить відкриття переговорів.

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Угорщина заблокувала кластери для України / Колаж: Главред, фото: EEAS, ua.depositphotos.com

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Угорщина знову не погодила скринінг кластерів 4 і 5

Нових вимог до України Будапешт не висунув

Київ хоче відкрити всі кластери до кінця 2026 року

Угорщина у вівторок, 3 листопада, знову відмовилася погодити результати скринінгу за кластерами 4 і 5 - двома останніми переговорними кластерами, які ще не відкриті для України. Це стало відомо за підсумками засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) у Брюсселі.

Про це з посиланням на дипломатів ЄС повідомила Європейська правда. Раніше Будапешт уже блокував відкриття кластерів 2 і 3, однак у жовтні зняв вето після змін до українського закону про освіту. Ці два кластери ЄС відкрив 13 жовтня.

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Цього разу угорська сторона не озвучила жодних додаткових вимог, виконання яких дозволило б розблокувати процес. "Представник Угорщини знову відмовився погодити результати скринінгу за кластерами 4 та 5. Позиція Будапешта не змінилася", - розповів один зі співрозмовників видання.

Україна та головування Ірландії в Раді ЄС розраховують відкрити решту кластерів до кінця 2026 року. Без згоди всіх держав-членів зробити це неможливо.

Що входить до кластерів 4 і 5

Обидва кластери охоплюють сфери, важливі для економіки та бюджету України:

кластер 4 "Зелений порядок денний та стала взаємопов'язаність" - транспорт, енергетика, транс'європейські мережі, довкілля та кліматична політика;

- транспорт, енергетика, транс'європейські мережі, довкілля та кліматична політика; кластер 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості" - сільське господарство, рибальство, регіональна політика та бюджетні положення.

Що каже Київ

Посол України при ЄС Тарас Качка в інтерв'ю Euronews заявив, що Угорщина не висунула нових заперечень, а лише попросила більше часу на вивчення документів. "Немає жодних суттєвих вимог, розбіжностей чи занепокоєнь", - наголосив дипломат, слова якого наводить Європейська правда.

За словами Качки, питання прав національних меншин в освіті вже врегульоване. Завершити переговори про вступ Україна розраховує у 2027-2028 роках.

Чому Угорщина гальмує вступ України до ЄС?

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний в інтерв'ю Главреду пояснював, що частина європейських столиць інакше оцінює загрозу з боку країни-агресорки росії. "Наприклад, для Словаччини й Угорщини, поки Україна воює, російська загроза виглядає доволі віддаленою і не дуже правдоподібною", - зазначив експерт.

Співзасновник і старший аналітик Українського центру європейської політики Дмитро Науменко в коментарі Еспресо звернув увагу, що аграрний сектор, який входить до кластера 5, стане одним із найгостріших питань у переговорах. За його словами, Єврокомісія перевірятиме виконання європейських норм на практиці, а не лише наявність законів на папері.

Вступ України до ЄС - новини

Як повідомляв Главред, у липні Україна почала переговори щодо кластера 6 про вступ до ЄС. Цей кластер стосується торгівлі, санкцій та оборонної політики. Євросоюз визначив три контрольні критерії для закриття переговорів за ним.

Перший переговорний кластер ЄС погодився відкрити ще в червні. Тоді стало відомо, що переговори стартують 15 червня. Президент Володимир Зеленський назвав це рішення важливою підтримкою.

Водночас не всі держави-члени ЄС підтримують швидкий темп. У травні дві країни виступили за ідею відкласти переговори про вступ України. Угорщина впродовж 2026 року неодноразово блокувала окремі етапи процесу.

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Про джерело: "Європейська правда" Європейська правда - це українське інтернет-ЗМІ, що присвячене Європі, НАТО та реформам в Україні. Сайт "Європейської правди" запрацював на початку червня 2014 року. "Європейську правду" нерідко помилково вважають підрозділом "Української правди", однак проєкт є абсолютно самостійним виданням із юридично відокремленою редакцією. Видання створене журналістами і керується Сергієм Сидоренком та Юрієм Панченком, пише Вікіпедія.

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