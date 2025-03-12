'Це червона лінія': Зеленський зробив заяву щодо окупованих територій

Розмова про гарантії безпеки буде після того, як запуститься 30-денне припинення вогню, сказав Володимир Зеленський.

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Україна та інші держави не визнають нібито приналежність окупованих територій Росії - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот Суспільне, DeepState

Головне із заяви Зеленського:

Україна не визнає окуповані території "російськими"

Про візит президента України до США поки що нічого не відомо

Україна готова підписати угоду про рідкоземельні метали

Україна не визнає окуповані території "російськими". Для Києва неприйнятні подібні поступки. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Визнавати окуповані території російськими Україна і ніхто інший не буде. Це головна червона лінія", - цитують главу держави журналісти Суспільне. відео дня

Крім того, президент висловив готовність України підписати зі США угоду про рідкоземельні метали, але не чув про запрошення до Білого дому.

"Я не чув (жодної інформації, - ред.) щодо запрошення для нового візиту до Трампа", - додав Зеленський.

Крім того, він висловився і про гарантії безпеки Україні.

"Про гарантії безпеки будемо більше говорити, коли запрацює 30-денний режим тиші", - наголосив Володимир Зеленський.

Що відомо про рідкоземельні метали України / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, керівник української делегації на перемовинах зі Штатами в Саудівській Аравії Андрій Єрмак 11 березня сказав, що не готовий говорити про те, на які поступки може піти Україна для завершення вогню. Київ поки що не готовий вдаватися в деталі.

Росія має поступитися територіями в рамках завершення війни проти України, говорив посланник США з російсько-української війни Кіт Келлог. Крім того, договір може обмежити діяльність російських військових сил.

Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

На перемовинах у Джидді 11 березня обговорювали питання територіальних поступок, розповів держсекретар Марко Рубіо. Також країни говорили про те, який вигляд може мати переговорний процес.

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