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"Це червона лінія": Зеленський зробив заяву щодо окупованих територій

Андрій Ганчук
12 березня 2025, 15:09
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Розмова про гарантії безпеки буде після того, як запуститься 30-денне припинення вогню, сказав Володимир Зеленський.
Зеленський, окуповані території
Україна та інші держави не визнають нібито приналежність окупованих територій Росії - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот Суспільне, DeepState

Головне із заяви Зеленського:

  • Україна не визнає окуповані території "російськими"
  • Про візит президента України до США поки що нічого не відомо
  • Україна готова підписати угоду про рідкоземельні метали

Україна не визнає окуповані території "російськими". Для Києва неприйнятні подібні поступки. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Визнавати окуповані території російськими Україна і ніхто інший не буде. Це головна червона лінія", - цитують главу держави журналісти Суспільне.

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Крім того, президент висловив готовність України підписати зі США угоду про рідкоземельні метали, але не чув про запрошення до Білого дому.

"Я не чув (жодної інформації, - ред.) щодо запрошення для нового візиту до Трампа", - додав Зеленський.

Крім того, він висловився і про гарантії безпеки Україні.

"Про гарантії безпеки будемо більше говорити, коли запрацює 30-денний режим тиші", - наголосив Володимир Зеленський.

'Це червона лінія': Зеленський зробив заяву щодо окупованих територій
Що відомо про рідкоземельні метали України / Інфографіка: Главред

Територіальні поступки України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, керівник української делегації на перемовинах зі Штатами в Саудівській Аравії Андрій Єрмак 11 березня сказав, що не готовий говорити про те, на які поступки може піти Україна для завершення вогню. Київ поки що не готовий вдаватися в деталі.

Росія має поступитися територіями в рамках завершення війни проти України, говорив посланник США з російсько-української війни Кіт Келлог. Крім того, договір може обмежити діяльність російських військових сил.

Хто такий Кіт Келлог?

Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

На перемовинах у Джидді 11 березня обговорювали питання територіальних поступок, розповів держсекретар Марко Рубіо. Також країни говорили про те, який вигляд може мати переговорний процес.

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Володимир Зеленський окуповані территории війна Росії та України гарантії безпеки
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