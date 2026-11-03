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У Києві зупиняють трамваї та тролейбуси, у місті перебої з водою та світлом

Олексій Тесля
3 листопада 2026, 20:42
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У результаті російських атак було пошкоджено об’єкти київського регіонального енерговузла.
трамвай, тролейбус
У Києві призупиняють роботу електротранспорту / Колаж: Главред, фото: Facebook/Kyivpastrans

Головне:

  • У Києві виникли перебої з водопостачанням та електропостачанням
  • Рух трамваїв і тролейбусів у Києві призупинено

Ситуація з електропостачанням у Києві залишається надзвичайно складною через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак, що призвело до екстрених відключень світла, перебоїв із водопостачанням та рухом громадського електротранспорту, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Він зазначив, що останніми днями внаслідок російських атак було пошкоджено об’єкти київського регіонального енерговузла. Крім того, пошкодження зазнали об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій країні. "Ворог продовжує руйнувати єдину енергосистему України. Пошкоджено як генерацію, так і передачу електроенергії по всій країні", - написав мер Києва.

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У зв’язку з пошкодженнями "Укренерго" запровадило екстрені відключення електроенергії. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Також через аварійну ситуацію виникли перебої з водопостачанням. Фахівці "Київводоканалу" працюють над вирівнюванням тиску в системі та відновленням подачі води.

"У місті, у районах, де ситуація з відсутністю електроенергії є найгострішою, розгортаються пункти обігріву, де мешканці зможуть зарядити телефони, інші пристрої, випити гарячого чаю", - написав Кличко.

У Києві зупиняють роботу електротранспорту

Київська міська державна адміністрація (КМДА) повідомила, що 3 листопада рух трамваїв і тролейбусів призупинено через ситуацію в енергосистемі, частину маршрутів дублюватимуть автобуси.

"З вечора 3 листопада в Києві тимчасово призупиняється рух трамваїв і тролейбусів: частину маршрутів дублюватимуть автобуси. Причина – критична ситуація в енергосистемі країни внаслідок ворожих обстрілів", – йдеться в повідомленні КМДА.

Для забезпечення транспортного сполучення на окремих напрямках КП "Київпастранс" організовує рух дублюючих автобусів. У повідомленні КМДА зазначається, що дублюючі автобуси не зможуть повністю компенсувати обсяги перевезень електротранспорту. Їхня кількість визначатиметься залежно від наявних автобусів і водіїв, пасажиропотоків та поточної ситуації в місті.

Повідомляється, що розклад руху дублюючих автобусів найближчим часом буде опубліковано на сайті КП.

Метрополітен поки що працює у штатному режимі. Водночас його подальша робота залежатиме від ситуації в енергосистемі. Про можливі зміни пасажирів оперативно інформуватимуть через офіційні ресурси КП "Київський метрополітен".

Зазначається, що рух трамваїв і тролейбусів відновлять після стабілізації ситуації в енергосистемі.

У Києві зупиняють трамваї та тролейбуси, у місті перебої з водою та світлом
/ Главред

Які маршрути в Києві дублюють автобуси:

Знімок екрана
/ t.me/KyivCityOfficial
Знімок екрана
/ t.me/KyivCityOfficial

Удари РФ по Києву - новини за темою

Раніше "Главред" писав, що Київ цієї зими може опинитися в складнішому становищі, ніж минулого року. Через удари країни-агресора Росії три столичні ТЕЦ припинили виробництво електроенергії, а енергоінфраструктура міста зазнала значно більших пошкоджень, ніж перед попереднім опалювальним сезоном.

Як повідомлялося, ввечері 30 жовтня країна-агресор Росія атакувала "шахедами" ТЕЦ у Києві. У Дніпровській області лише за цю ніч було завдано ударів по чотирьох електроподстанціях. На світанку в Шостці російський дрон завдав удару по ТЕЦ.

Нагадаємо, в ніч з 30 на 31 жовтня ворог знову завдав ударів по об’єктах енергетики Дніпровської області, Києва та Київської області. Повторні атаки суттєво ускладнили відновлювальні роботи, тому тисячі українців залишилися без світла.

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Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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