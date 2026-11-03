Мирні переговори в Абу-Дабі: чого хоче Україна та на що готова Росія

Україна, США та Росія готуються до нового раунду тристоронніх переговорів, який відбудеться 10–11 листопада в Абу-Дабі.

https://glavred.net/analytics/mirnye-peregovory-v-abu-dabi-chego-hochet-ukraina-i-na-chto-gotova-rossiya-10809176.html Посилання скопійоване

Україна, США та Росія проведуть переговорив ОАЕ / Колаж: Главред

Про що йдеться в матеріалі:

Що обговорюватимуть Україна, США та Росія на переговорах в Абу-Дабі

Хто очолить російську делегацію та чи братимуть участь європейці

Яких домовленостей прагне Україна

Україна та Росія за посередництва США проведуть новий раунд тристоронніх переговорів 10-11 листопада в Абу-Дабі. Обговорити планують безпекові домовленості, деескалацію, гуманітарні питання та подальші кроки до мирного врегулювання.

Главред з'ясував, що відомо про майбутні переговори, які питання планують обговорити сторони та чого очікує Україна від зустрічі.

відео дня

Що обговорюватимуть Україна, США та Росія

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф у соцмережі X повідомив, що американська сторона виступить посередником у переговорах на робочому рівні. Він зазначив, що переговори стосуватимуться післявоєнних механізмів безпеки, деескалації та гуманітарних питань. Також учасники мають визначити подальші кроки для досягнення мирної угоди.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Американський представник наголосив, що Вашингтон розраховує продовжити роботу, яка раніше відбувалася в Києві, Осло та Санкт-Петербурзі.

"Ми з нетерпінням чекаємо на розвиток прогресу, досягнутого в Києві, Осло та Санкт-Петербурзі, у напрямку всеохоплюючої, міцної мирної угоди, яка забезпечить тривалу безпеку для майбутніх поколінь", - йдеться в заяві Віткоффа.

Хто очолить російську делегацію на переговорах

Російську делегацію очолить помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Російська делегація 10-11 листопада прибуде до Абу-Дабі і братиме участь у тристоронніх переговорах. Щодо головного переговорника в цьому процесі з російської сторони - ним залишається мій колега Мединський", - заявив Пєсков.

За його словами, на зустрічі обговорюватимуть гарантії безпеки для Росії та України. До складу делегації увійдуть представники різних відомств, зокрема МЗС РФ.

Водночас Пєсков наголосив, що участь Європейського Союзу в переговорах не передбачена, оскільки погоджено тристоронній формат. При цьому речник Кремля заявив, що Росії рано чи пізно доведеться обговорювати з Європою майбутню систему безпеки.

На запитання про можливу зустріч делегації з Путіним перед поїздкою речник відповів, що конкретних планів поки немає. Водночас, за його словами, учасники делегації регулярно доповідають російському лідеру та отримують від нього інструкції.

Крім того, речник Кремля прокоментував удари по енергетичній інфраструктурі. Він заявив, що захист російських енергооб'єктів нібито значно посилився, хоча повністю убезпечити їх неможливо. Водночас Росія, за його словами, продовжує масштабні удари по українській інфраструктурі, пояснюючи це необхідністю позбавити Україну можливості атакувати РФ.

Чи братимуть європейці участь у переговорах

За інформацією The Insider, європейських представників безпосередньо на переговори в Абу-Дабі не запросили. Раніше президент України Володимир Зеленський наполягав на участі європейських партнерів у переговорному процесі, однак Москва виступала проти розширення формату.

Помічник Путіна Юрій Ушаков раніше заявляв, що європейські представники можуть приїхати до Абу-Дабі, якщо самостійно придбають квитки, однак офіційних запрошень їм не надсилатимуть.

Водночас США планують провести окремі консультації з європейськими партнерами в Брюсселі. Там обговорять безпекові гарантії для України та майбутню систему безпеки в Європі.

Як Зеленський відреагував на запрошення до Москви

На тлі активізації мирних ініціатив російська сторона запрошувала президента України Володимира Зеленського до Москви. Президент заявив, що не бачить сенсу ані запрошувати російського диктатора Володимира Путіна до Києва, ані самому їхати до Москви. На його думку, такі пропозиції лише шкодять мирному процесу.

"Немає сенсу запрошувати Путіна до Києва, тому що він не приїде… Це деструктивно. Так само, як і мене запрошувати в Москву - це деструктивно. Це просто плювати в обличчя всьому світові, який хоче, щоб війна закінчилася", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Він також прокоментував можливість телефонної розмови з очільником Кремля. За словами президента, така бесіда була б формальною та стриманою.

"Це буде дуже офіційна суха розмова по телефону", - зазначив глава держави.

Водночас Зеленський припустив, що під час розмови Путін міг би читати йому історичні лекції. Тому, на його думку, лідерам варто зустрітися особисто та обговорити питання війни.

Президент наголосив, що переговори потребують зусиль і готовності сторін до домовленостей. Зокрема, Україні довелося б пояснювати російській стороні, у чому вона не має рації, адже саме Росія є агресором.

Як можна домовитися про припинення вогню

Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу заявив, що не бачить перспектив для переговорів двох президентів. За його словами, Кремль наполягає, щоб Зеленський зателефонував Путіну або приїхав до Москви, що свідчить про небажання Росії вести рівноправний діалог.

"Не бачу, як Зеленський і Путін можуть про щось домовитися. Це дві людини, які щиро ненавидять одна одну. Це абсолютно безперспективна ідея", - зазначив Фесенко.

Політолог вважає, що більше шансів на результат мають переговори уповноважених делегацій. Вони могли б узгодити секторальне перемир'я, а згодом - припинення вогню вздовж лінії фронту.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Також Фесенко підтримав ідею залучення Туреччини та ЄС до переговорів. Зокрема, Анкара могла б допомогти обговорити питання морського перемир'я.

"У порядку денному тристоронніх переговорів між США, Росією та Україною варто обговорювати питання морського перемир'я. Це важливо", - наголосив політолог.

Які пріоритети України на переговорах

Зеленський під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні розповів, що Україна планує обговорити на мирних переговорах в Абу-Дабі гарантії безпеки, припинення ударів по енергетиці, розблокування Чорного моря та обміни військовополоненими. Також Київ наполягає на підготовці зустрічі лідерів за участю Європи.

Що Трамп говорив про війну в Україні / Інфографіка: Главред

За словами Зеленського, американська сторона вже висловила готовність обговорювати гарантії безпеки для України та пакет відновлення Prosperity Package. Президент назвав чотири пріоритети майбутніх переговорів 10–11 листопада.

Серед них - припинення ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі, розблокування Чорного моря для експорту зерна, активізація обмінів військовополоненими та підготовка тристоронньої зустрічі на рівні лідерів.

"Ми розраховуємо, що робота в такому форматі (на рівні команд - ред.) та інші наші дипломатичні зусилля відкриють шлях до тристороннього формату на рівні лідерів. Саме такий формат, на рівні лідерів, може вирішити ключові питання, щоб досягти довготривалого миру і гарантованої безпеки", - додав президент.

Мерц закликав надати Європі місце за столом переговорів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа має брати участь у формуванні мирної угоди щодо України. Про це він сказав під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Берліні 3 листопада, повідомляє Politico.

"Європа повинна і хоче відігравати певну роль у цьому процесі. Ключові елементи мирного вирішення - чи то санкції, чи архітектура безпеки - можуть бути вирішені лише разом з нами, європейцями", - наголосив Мерц.

Зеленський, зі свого боку, заявив, що США та Росія не можуть самостійно вирішувати питання вступу України до Євросоюзу. Для цього потрібна підтримка європейських держав.

До чого Трамп і Путін схиляють Україну

Видання The Hill пише, що президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін можуть намагатися домовитися про невигідну для Києва мирну угоду до січня 2027 року. Причина - політичні ризики для обох лідерів і погіршення становища Росії через затяжну війну.

На думку автора матеріалу, Трамп поспішає через майбутні проміжні вибори до Конгресу США. Республіканці можуть втратити більшість у Палаті представників, що посилить вплив демократів на політику щодо України та ускладнить домовленості з Москвою.

У матеріалі також ідеться про тиск Вашингтона на Київ. Зокрема, адміністрація Трампа нібито домовилася з Путіним про постачання російського дизельного палива на світові ринки, водночас вимагаючи від України припинити удари по російських НПЗ. Американські представники також попереджали про можливе припинення обміну розвідданими.

Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Окремо автор згадує спроби переконати європейські країни передати заморожені російські активи до механізму під контролем США. Однак європейські лідери відхилили цю пропозицію.

Водночас Росія стикається з високими відсотковими ставками та дефіцитом робочої сили. На думку видання, Кремль може не витримати ще двох років виснажливої війни, тому Україні та її союзникам важливо зберігати єдність і не допустити послаблення тиску на Москву.

Який козир може втратити Путін на переговорах

Керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду заявив, що після проміжних виборів у США Дональд Трамп може послабити тиск на Україну, а переговорні позиції російського диктатора Володимира Путіна - ослабнути. Кремль розраховує на підтримку американського президента, однак результати голосування можуть змінити політичну ситуацію у Вашингтоні.

За оцінкою дипломата, США та Росія й надалі намагатимуться схилити Київ до поступок. Однак після виборів Трамп може зменшити тиск на Україну, через що Кремлю буде складніше наполягати на ультимативних вимогах.

"Україну намагатимуться схилити до того ж, що й раніше. Можливо, після виборів Трамп робитиме це в меншій мірі. Якщо так, то й апетити у Путіна зменшаться, оскільки єдина його надія - це Трамп. Якщо позиції Трампа ослабнуть, то й Путін не зможе висувати ультимативних вимог", - зазначив Огризко.

Також дипломат звернув увагу, що Україна разом із європейськими партнерами працює над створенням альтернативи американським системам Patriot.

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Що відомо про попередні переговори в Абу-Дабі

Попередній раунд тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії відбувся в Абу-Дабі на початку лютого 2026 року. Тоді сторони домовилися про обмін 314 військовополоненими.

Переговори проходили спочатку у тристоронньому форматі, після чого делегації працювали в окремих групах. Секретар РНБО Рустем Умєров назвав перший день зустрічі змістовним і продуктивним.

Нинішньому раунду передували дипломатичні контакти в жовтні. Після зустрічі Віткоффа з Путіним помічник російського правителя Юрій Ушаков заявляв про готовність Москви відновити тристоронні переговори у другій декаді листопада.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред