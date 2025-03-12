Україну заливатимуть дощі з грозами та буде штормовий вітер: де буде небезпечно

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 13 березня
- Де температура повітря опуститься до +5 градусів
- Де очікуються сильні пориви вітру та дощі з грозами
Погода в Україні 13 березня буде вітряною, дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики оголосили штормове попередження у Закарпатській та Івано-Франківській областях. Там оголосили 3 рівень небезпечності через загрозу сходження снігових лавин.
У Карпатах та на Закарпатті очікуються значні дощі з грозами. У більшості областей будуть сильні пориви вітру - до 20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 13 березня в Україні можливі грози. Такі опади можливі у західних, центральних та північних областях. Також очікуються сильні пориви вітру, спокійніше буде на крайньому сході. Температура повітря впродовж дня підвищиться до +22 градусів.
Починаючи з 15-16 березня Україну накриватиме холодна погода. На територію південних та східних областей похолодання прийде 16-17 березня.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 13 березня
В Україні 13 березня буде мінлива хмарність. У багатьох областях очікуються дощі, а в західних областях - дощі з грозами. Очікуються сильні пориви вітру - до 20 м/с.
"Температура вночі 4-9° тепла; вдень 14-19°, на півдні країни до 22°, в Карпатах 5-10° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +19
За даними meteoprog, 13 березня в Україні буде достатньо теплим. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+19 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря опуститься до +6...+15 градусів.
Погода 13 березня у Києві
У Києві 13 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 7-12 м/с. Також можуть бути сильні пориви вітру - до 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
"Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°; в Києві вночі 7-9° тепла, вдень 15-17°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня прогнозувала, що, згідно з розрахунками, цьогорічна весна буде ранньою і розпочнеться вчасно, за календарем.
Нещодавно синоптик Наталка Діденко писала, що слід не забувати, що на календарі - березень, і тепло в Україні тимчасове, ще буде і похолодання, і мокрий сніг, і снігова каша під ногами.
Главред із посиланням на синоптика Володимира Деркача повідомляв, що в перші дні квітня не варто чекати справжнього весняного тепла. Водночас друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною. Вночі, зрідка навіть можливий невеликий "мінус", вдень - помірний "плюс". Друга частина цієї декади буде теплішою і без опадів.
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Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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