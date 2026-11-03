РФ атакувала підстанцію, критично важливу для роботи Хмельницької АЕС - деталі

Удар по об’єкту енергетичної інфраструктури створює загрозу ядерній безпеці не лише України, а й усієї Європи.

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Фото ілюстративне / Колаж: Главред, фото: скриншот, ua-energy.org

Коротко:

РФ атакувала підстанцію, важливу для роботи Хмельницької АЕС

Росія випустила по Україні 289 дронів і 76 ракет

Україна поінформувала МАГАТЕ про загрозу ядерній безпеці Європи

Російські війська атакували трьома безпілотниками підстанцію, критично важливу для стабільної роботи Хмельницької атомної електростанції. Удар по об’єкту енергетичної інфраструктури створює загрозу ядерній безпеці не лише України, а й усієї Європи.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль після зустрічі з послами країн G7 та Європейського Союзу, під час якої поінформував партнерів про наслідки масованої російської атаки.

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За його словами, під час обстрілу Росія застосувала 289 безпілотників, 17 балістичних і 59 крилатих ракет. Основними цілями стали об’єкти енергетичної інфраструктури, зокрема електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії.

Окремо Шмигаль наголосив на атаці трьома дронами по підстанції, від якої залежить стабільна робота Хмельницької АЕС.

"Такі дії створюють загрозу не лише для України, а й для ядерної безпеки всієї Європи. Це серйозний крок ескалації, про який ми поінформували МАГАТЕ", - наголосив - міністр.

Шмигаль також заявив, що Україна очікує належної реакції міжнародних партнерів на подальшу ескалацію російських атак на інфраструктуру, яка забезпечує стабільну роботу українських атомних електростанцій.

Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Удари РФ по енергетиці - останні новини

Главред писав, що у вівторок, 3 листопада, Київ тимчасово залишився без водопостачання через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. У столиці також запровадили екстрені відключення електроенергії, які вплинули на роботу громадського електротранспорту.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 3 листопада, країна-агресор Росія завдала масованого удару по українській енергетиці. Окупанти застосували щонайменше 18 балістичних і гіперзвукових ракет, а також реактивні дрони "Герань-5". Під ударами опинилися десятки українських міст. Цільовими об’єктами стали теплові електростанції.

Раніше повідомлялося, що Росія змінила фокус атак на українську енергетику та намагається ізолювати Київський енергетичний регіон від загальної енергосистеми. Водночас говорити про початок принципово нового етапу ударів або критичну ситуацію наразі немає підстав. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю Главреду.

Як РФ обходить українську ППО

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат говорив, що Росія використовує ударні безпілотники як ретранслятори, щоб обходити українську ППО.

За його словами, безпілотники в групі здатні створювати власну мережу зв'язку, через яку ними керують з території РФ.

"Дрони можуть передавати сигнали один одному, навіть якщо просто летять один за одним. Так вони створюють спільну мережу зв'язку, через яку російський оператор, що сидить, наприклад, у Брянській області чи Орлі, може керувати дроном, який летить попереду, і використовувати його навіть для атак на повітряні цілі", - наголосив він.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

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Про персону: Денис Шмигаль Денис Шмигаль - український державний діяч, інженер-економіст, міністр енергетики з 14 січня 2026 року. Міністр оборони України з 17 липня 2025 року до 13 січня 2026 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія. Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років). У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

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