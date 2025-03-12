"Ніхто не вірить росіянам": Зеленський розкрив сенс 30-ти днів тиші

Рішення про 30 днів тиші було ухвалено, щоб показати готовність України до миру.

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Зеленський розкрив сенс 30-ти днів тиші / колаж: Главред, фото: Fb Heorhii Tykhyi, ОПУ

Що сказав Володимир Зеленський:

Україна готова до миру

Я налаштований дуже серйозно

Україна погодилася на пропозицію американської сторони про 30-денне припинення вогню по всій території. Таке рішення ухвалили, щоб показати, що Україна готова до миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу.

За його словами, до зустрічі команд України та США в Саудівській Аварії йшлося про пропозицію тиші в повітрі та на морі. Але потім американська сторона запропонувала інший підхід.

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За словами Зеленського, у середині зустрічі українська команда з'явилася з ним в онлайн-режимі, а американська делегація - з президентом США Дональдом Трампом, і підняли питання, чи готова Україна йти на кроки про тишу по всій території.

"Я на цьому наголошував неодноразово, ніхто з нас не вірить росіянам, ми це проходили, але грати з наративами, що ми не хочемо закінчення війни, не будемо. Я налаштований дуже серйозно і для мене важливо закінчити війну, я хочу, щоб президент США це бачив, щоб Європа, всі були в союзі, щоб примусити РФ до закінчення війни. Тому моя реакція була: ми готові до формату тиші на 30 днів у тому форматі, який нам запропонувала американська сторона", - пояснив він.

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Як повідомляв Главред, 11 березня відбулася зустріч України і США в Саудівській Аравії. Сторони обговорювали можливість укладення мирної угоди для завершення російсько-української війни. Київ підтримав ініціативу Вашингтона, спрямовану на припинення вогню на 30 днів.

Україна готова вже наступного тижня обговорювати технічне забезпечення механізму припинення вогню, сказав керівник делегації Києва в Джидді, глава Офісу президента Андрій Єрмак. Якщо РФ погодиться з ініціативою, українська сторона готова до подальших переговорів.

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що РФ погодиться на припинення вогню. Він анонсував на "сьогодні" і "завтра" переговори з Москвою. Крім того, Трамп знову висловив готовність запросити президента України Володимира Зеленського до Білого дому.

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