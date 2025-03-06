'Повертався додому зі зміни': з'явилися дані про жертв удару РФ по Кривому Рогу

Основне:
- Окупанти вдарили балістичною ракетою по Кривому року
- Внаслідок атаки 4 людей загинули, ще 32 отримали поранення
Увечері 5 березня російська армія завдала ракетного удару балістикою по готелю в Кривому Розі. Внаслідок атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура, четверо людей загинули, ще 32 отримали поранення. У Telegram-канал Свої. Кривий Ріг повідомили, що всі жертви російської атаки – мирні жителі.
Відомо, що внаслідок обстрілу загинула Олена Симоненко, якій було 48 років. У жінки залишилася 13-річна донька.
Чоловік Олени військовослужбовець, отримав важке осколкове поранення голови. За його життя борються лікарі.
Також російські окупанти вбили 53-річного Юрія Гусака. Чоловік повертався додому зі зміни, але так і не дійшов.
"Людина була гарна, працьовита, з харизмою. Душа компанії, завжди усміхався. Йшов завжди на допомогу. Я з ним пропрацював 30 років", – розповів колега Євген.
Удар РФ по Кривому Рогу забрав життя чоловіка, якому було 53 роки.
За словами невістки, він разом з дружиною вийшов до магазину і під час прильоту був біля готелю. Лікарі намагалися врятувати його життя, однак серце не витримало.
Дружина Сергія знаходить у важкому стані у лікарні. Жінка втратила ногу та має серйозні травми голови.
Удар по Кривому Рогу - новини за темою
Як писав Главред, увечері 5 березня російські окупанти атакували Кривий Ріг. Російська ракета влучила у п'ятиповерховий готель, зруйновано сходову клітку.
Крім готелю, понівечено 14 багатоквартирних будинків, пошту, майже два десятки авто, заклад культури, 12 магазинів.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак вранці 6 березня повідомив, що загинуло четверо людей, ще 32 дістали поранення.
Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку по готелю у Кривому Розі. Він написав, що буквально перед ударом у готель заселилися волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, США, Британії. Вони вижили, бо встигли спуститися з номерів.
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Хто такий Сергій Лисак?
Сергій Петрович Лисак — український військовик і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОДА.
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