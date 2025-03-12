'Трампа будуть копати ногами': Жданов розкрив, як США самі стріляють собі в ногу

Жданов вважає, що Трамп закладає бомбу уповільненої дії, яка за півроку позначиться на фінансовому стані підприємств американського ВПК.

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Жданов вважає, що Трамп ризикує підірвати американський ВПК / Колаж: Главред, фото: Главред, kremlin.ru

Що сказав Жданов:

Через півроку ВПК США може відвернутися від Трампа

США продовжують виконувати оборонні контракти, попри політику Трампа

Схема закупівель американської зброї для України за кошти Європи може запрацювати вже найближчим часом. При цьому, на думку військового експерта Олега Жданова, екс-президент США Дональд Трамп не зможе заблокувати цей процес.

"Трамп – бізнесмен, який діє за принципом "гроші не пахнуть". Повірте, він і маму рідну продав би, якби йому запропонували хорошу суму. І він прямо говорить, що за гроші дасть Україні що завгодно – мовляв, хоч F-35 беріть, тільки платіть гроші", - каже Жданов в інтерв'ю Главреду.

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Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Показовим моментом, на думку експерта, є довгострокові контракти. Він нагадав, що допомога в розмірі 62 млрд доларів включала контракти на 31 млрд доларів із закупівлі озброєння в американських підприємств ВПК. Що цікаво, заборона Трампа на постачання озброєнь не торкнулася жодного довгострокового контракту.

"Контракти укладено, заводи працюють, частину контрактів уже проплачено, тому що ці гроші є в бюджеті, і ми отримуватимемо озброєння за цими контрактами до кінця 2026 року. Жоден контракт не зупинено. Інакше американські заводи просто порвуть Трампа, якщо буде відкликано оборонзамовлення, забрано гроші в підприємств, тоді ж підприємства зупинять конвеєр і будуть змушені звільнити робітників. У цьому разі наступного ж дня профспілки будуть уже в суді. І як же тоді "велика Америка для американців?", - каже експерт.

Також, на думку Жданова, не варто виключати з виду, що Трамп оголосив війну всьому світу, особливо економічну. Європа не хоче годувати чужу економіку, тому вони і готові вкласти 800 млрд євро у свій же ВПК.

"Адже акції американських компаній на міжнародному ринку озброєнь падають тому, що Європа сказала, що сама виробить всю зброю, а американські танки їй сто років не потрібні. От у чому проблема! Через півроку Трампа будуть копати ногами, тикати в нього пальцем і питати, що він накоїв, чому ніхто не купує американську зброю. Той самий Himars, який ми розкрутили і створили виробнику чергу на два роки наперед, є у німців – у німців є ліцензія, і в них він називається Mars. Але це теж установка М270. Так, вона на гусеничному ходу, а не на колісному, але в неї два пакети снарядів, а не один, як у Himars, вона потужніша", - говорить Жданов.

Резюмуючи, полковник запасу заявив, що президент США створює проблеми підприємствам американського ВПК. Жданов каже, що Трамп закладає бомбу уповільненої дії, яка за півроку позначиться на фінансовому стані підприємств американського ВПК.

Припинення військової допомоги США Україні

Главред повідомляв, що на початку березня з'явилися повідомлення про те, що адміністрація Дональда Трампа тимчасово припинила фінансування закупівлі нового озброєння для України.

Пізніше Білий дім підтвердив, що військову допомогу було призупинено для перегляду, і що питання її відновлення розглядається.

В ISW пояснили, як Росія вже "відіграється" на Україні після припинення допомоги. Українські війська стикнулися з посиленням російських атак.

Також аналітики розкрили, як Трамп "розкрив" міста України Путіну. Українські міста стануть набагато вразливішими без американських систем "Патріот".

Однак, вже 11 березня, з'явилася інформація про те, що фінансування військової допомоги Україні від США було відновлено.

Більше думок Жданова:

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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