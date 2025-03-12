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Гарантії безпеки, 30 днів тиші і вибори: Зеленський зробив низку важливих заяв

Руслана Заклінська
12 березня 2025, 16:18оновлено 12 березня, 17:37
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Президент зазначив, що обговорення гарантій безпеки стане більш предметним у разі встановлення 30-денної тиші.
Гарантії безпеки, 30 днів тиші і вибори: Зеленський зробив низку важливих заяв
Якщо Росія не погодиться на перемир'я, чекаємо на реакцію США / Колаж: Главред, фото: скріншот Суспільне, 22 окрема механізована бригада

Ключові тези Зеленського:

  • Окуповані території визнавати частиною РФ не будуть, це червона лінія для України
  • Якщо Росія не погодиться на 30 днів припинення вогню, Київ очікує реакції з боку Вашингтона
  • Про гарантії безпеки детальніше говоритимемо, якщо буде тиша на 30 днів

Головною метою України є завершення війни на справедливих умовах. Якщо Росія не погодиться на 30-денне перемир’я, Київ розраховує на сильну реакцію з боку Сполучених Штатів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

"Гратися з наративами, що ми не хочемо завершення війни — як це робить росія і розповсюджує по всьому світу — ми не будемо. Для мене важливо завершити цю війну. Я хочу, щоб це бачив президент США", - зазначив глава держави.

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Припинення вогню на 30 днів

Зеленський підтвердив, що Київ прийняв пропозицію США про 30-денну тишу на фронті. Водночас українська сторона не має ілюзій щодо намірів Росії.

"Одна тематика розглядалась до зустрічі щодо тиші в небі, тиші на морі, називаємо це так. А потім американська сторона запропонувала інший підхід. Наша команда десь всередині цієї зустрічі мала зв'язок з президентом США, наскільки я розумію, і також зі мною. І підняли саме це питання, чи готова українська сторона йти на кроки щодо тиші по всій території. Я це підкреслював неодноразово. Ніхто з нас не вірить рускім", - розповів він.

За словами Зеленського, якщо Росія не погодиться на 30-денне перемир’я, Україна розраховує на відповідну реакцію з боку США.

"Мені так здається, якщо я правильно розумію, кроки мир через силу. Якщо я правильно це розумію, то буде саме так. Якщо росіяни продемонструють, що вони готові на пропозицію Америки, то я думаю, будуть відповідні рішення, а якщо вони не готові - ми дуже сподіваємося, що американська сторона продемонструє саме те, про що вона говорила", - сказав глава держави.

Гарантії безпеки, 30 днів тиші і вибори: Зеленський зробив низку важливих заяв
Результати переговорів у Саудівській Аравії / Інфографіка: Главред

Окуповані території

Також Зеленський наголосив, що визнання захоплених територій частиною РФ – абсолютно неможливе. Він підкреслив, що українці борються, є загиблі і поранені – і цього ніхто не забуде. За його словами, це "головна червона лінія" для України.

"Я, як президент, і українці, як громадяни своєї країни не будуть порушувати Конституцію, будуть захищати суверенітет, нашу незалежність, захищаючи наших людей і нашу землю. Нам дуже непросто проти такого ворога битися. Це зрозуміло. Але сьогодні ми воюємо за нашу незалежність. І тому визнавати будь-які окуповані території Російською Федерацією ми не будемо", - наголосив президент.

Гарантії безпеки

Зеленський розповів, що обговорення гарантій безпеки стане більш предметним у разі 30-денної тиші. Цей період необхідний для чіткого формулювання документів, узгодження кроків і форматів безпеки.

"Ці 30 днів виділяють саме для того, щоб покласти пропозиції на папір, погоджені із союзниками кроки та формати тих чи інших гарантій безпеки, які будуть у України після цієї війни", - пояснив він.

Ситуація в Курській області

Президент визнав, що росіяни продовжують тиснути на українські війська в Курській області. Водночас він наголосив, що українські захисники продовжують виконувати завдання на Курщині.

"Росіяни намагаються тиснути на наші війська в Курській області. Командування знає, що йому потрібно робити. Перш за все — зберігаємо життя українських воїнів", - підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що методи РФ залишаються незмінними: шантаж, зокрема ядерний, і нагнітання паніки. Глава держави зауважив, що це є стандартною тактикою РФ перед будь-яким дипломатичним процесом.

"Я думаю, питання навіть не в тому, що вони піднімають градус на Курському напрямку. Залякування будуть різні, і ядерного характеру також. Треба зрозуміти, що це також зрозуміла методичка дій РФ перед будь-яким форматом дипломатії", - пояснив він.

Вибори в Україні

За словами президента, ключовим завданням для України наразі є встановлення тиші. Далі розроблятиметься покроковий план завершення війни з гарантіями безпеки.

"Якщо це буде зроблено, то після цього буде знято воєнний стан і будуть вибори згідно з українським законодавством. Ніхто відтерміновувати їх не буде", - додав він.

Дивіться відео, де Зеленський прокоментував можливіть проведення виборів в Україні:

Гарантії безпеки, 30 днів тиші і вибори: Зеленський зробив низку важливих заяв
Зеленський розповів, коли можливе проведення виборів / Фото: скріншот

Далекобійні удари

Українська армія продовжує використовувати далекобійну зброю власного виробництва. Зеленський зазначив, що це не демонстрація сили, а справедлива відповідь на дії Росії.

На тлі удару російських окупантів по Кривому Рогу президент зазначив, що "в Кривому Розі вже не залишилось готелів" після російських атак.

"Був удар по Кривому Рогу. Зокрема, знов по готелю. Завдані удари балістикою. І це не один удар. По одному й тому ж самому готелю, тобто це не випадковість. Як ви вважаєте: чи будуть українські війська відповідати після такого? Не ми почали війну, але ми дійсно хочемо її завершення. Але вбивати наших людей і не отримувати за це відповіді - ні, такого не буде", - підкреслив Зеленський.

Дивіться відео із заявою Зеленського про удари РФ по Кривому Рогу:

Гарантії безпеки, 30 днів тиші і вибори: Зеленський зробив низку важливих заяв
Зеленський прокоментував удар РФ по Кривому Рогу / Фото: скріншот

Удар по Кривому Рогу - новини України

Нагадаємо, вранці 12 березня у Кривому Розі пролунала серія вибухів. Місцева влада підтвердила ракетний удар з боку країни-агресора РФ, внаслідок якого було влучання в інфраструктурний об'єкт.

Станом на 11:12 кількість поранених внаслідок ранкової атаки сягнула 14 осіб, серед яких 9 жінок. Четверо постраждалих перебувають у важкому стані, зокрема дві жінки віком 79 та 46 років, а також чоловік 58 років, стан якого оцінюється як вкрай важкий.

Як повідомляв Главред, внаслідок подвійного балістичного удару по Кривому Рогу загинула 47-річна Ірина Васюк. Вона була співробітницею КРВА. Очільник КРВА Євген Ситниченко повідомив, що у загиблої залишилися двоє дітей та чоловік.

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Що таке план перемоги Зеленського?

План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.

За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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