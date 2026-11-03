Колишня речниця президента Мендель отримала підозру у державній зраді

Юлія Мендель не погодилася з підозрою.

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Юлії Мендель оголосили підозру в держзраді / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, facebook.com/iuliia.mendel.2025

Коротко:

Юлії Мендель повідомили про підозру в державній зраді

Підставою стали її заяви в іноземних медіа та дописи в соцмережах

Правоохоронці вживають заходів для притягнення її до відповідальності

Колишній речниці президента України Юлії Мендель повідомили про підозру в державній зраді та виправдовуванні збройної агресії Росії. Їй інкримінують виправдовування російської агресії проти України та глорифікацію її учасників. Про це повідомила Служба безпека України та Офіс генерального прокурора.

За даними СБУ, Мендель підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

чч. 2, 3 ст. 436-2 - виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України, а також глорифікація її учасників.

За даними правоохоронців, підставою для підозри стали публічні висловлювання Мендель в іноземних медіа та соцмережах. Зокрема, в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону вона заявляла, що Україна перебуває на межі зникнення, а її нація деградує.

Що відомо про СБУ / Главред - інфографіка

Також Мендель стверджувала, що в країні немає свободи слова та демократії, і порівнювала ситуацію із Радянським Союзом. Крім того, за версією слідства, вона виправдовувала кремлівський режим і розпочату ним повномасштабну війну.

В ОГП зазначили, що на власній сторінці у Facebook Мендель поширювала твердження про нібито отримання вигоди від продовження війни, політичний патронат, пропаганду та переслідування інакодумців. За даними слідства, ці заяви використовували російські державні та провладні медіа.

У межах розслідування провели судові експертизи. За їхніми висновками, у висловлюваннях колишньої прессекретарки є ознаки деструктивного інформаційно-психологічного впливу, спрямованого на шкоду державній та інформаційній безпеці України.

Слідство вважає, що поширення таких матеріалів мало сформувати в міжнародної аудиторії негативне уявлення про Україну та послабити готовність партнерів її підтримувати. Усередині країни ці повідомлення, за версією обвинувачення, були спрямовані на посилення зневіри та деморалізацію суспільства.

Оскільки Мендель перебуває за межами України, правоохоронці проводять заходи для притягнення її до відповідальності.

Як відреагувала Мендель

Юлія Мендель відреагувала на повідомлення про підозру в державній зраді, назвавши її переслідуванням за свободу слова. Колишня прессекретарка президента стверджує, що підозру їй оголосили нібито через публічні заяви про корупцію в оточенні Володимира Зеленського, відсутність свободи слова та політичні переслідування.

"Цією підозрою Зеленський довів, що я мала рацію", - написала Мендель у Facebook.

Вона також заперечила співпрацю з Росією.

Санкції проти Мендель - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти Юлії Мендель. Офіс президента оприлюднив указ №901/2026, яким затвердили рішення РНБО про застосування персональних обмежувальних заходів.

Радник глави ОПУ Дмитро Литвин прокоментував заяви колишньої прессекретарки про можливе обговорення передачі частини Донбасу у 2022 році. В Офісі президента відреагували на ці твердження, назвавши їх "несерйозними".

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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