Путін планує посилити удари по Україні: у Bloomberg дізналися терміни

Ослаблення політичних позицій Трампа всередині США може змінити розрахунки Кремля.

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Росія може посилити удари по Україні / Колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, Міноборони Росії, УНІАН

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Путін може зробити ставку на продовження війни та посилення ударів

У Кремлі вже не впевнені, що Вашингтон здатний домогтися від Києва поступок

У Москві дедалі менше розраховують на те, що Дональд Трамп зможе змусити Київ прийняти мирну угоду на російських умовах. На цьому тлі Володимир Путін може зробити ставку на продовження війни та посилення атак на українську територію після проміжних виборів до американського Конгресу.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, ослаблення політичних позицій Трампа всередині США може змінити розрахунки Кремля. Якщо республіканці втратять позиції в Конгресі, американському президенту стане складніше чинити тиск на Володимира Зеленського з метою укладення угоди. У Москві, ймовірно, розглядають це як можливість продовжити військовий тиск на Україну.

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"У нього може зменшитися простір для маневру, щоб змусити Зеленського укласти угоду, - а це, у свою чергу, може розв’язати руки Путіну для посилення атак на енергетичну інфраструктуру України", - зазначає видання.

Як пише Bloomberg, у Кремлі вже не впевнені, що Вашингтон здатний домогтися від Києва поступок, необхідних Москві. Тому російське керівництво може відмовитися від розрахунку на швидке дипломатичне врегулювання і продовжити виснажувати Україну ударами по її території, одночасно посилюючи тиск на європейських союзників Києва.

Особливе занепокоєння викликає перспектива нових атак на енергетичні об’єкти. Удари по інфраструктурі можуть стати одним із головних інструментів тиску на Україну, особливо в умовах затяжної війни та наближення холодної пори року.

Непрямим підтвердженням довгострокових військових планів Москви видання називає зростання оборонних витрат. Після того як зустріч Путіна і Трампа на Алясці в серпні 2025 року не привела до угоди, Росія збільшила військовий бюджет на 2026 рік майже на 60 мільярдів доларів - приблизно до 200 мільярдів. Аналогічні видатки передбачені й на 2027 рік.

Таким чином, за оцінкою джерел Bloomberg, Москва готується до тривалого протистояння, а не до швидкого завершення бойових дій. Перспективи переговорів при цьому залишаються невизначеними: Росія не демонструє готовності відмовитися від територіальних вимог, а зміна політичної ситуації в США може ще більше ускладнити дипломатичні зусилля.

Який модернізований безпілотник почала застосовувати РФ

За інформацією Головного управління розвідки України, російські війська почали використовувати нову, збільшену модифікацію безпілотника "Гербера-2". За наявними даними, апарат здатний долати відстань до 1200 км і оснащуватися бойовою частиною масою до 25 кг.

Однією з головних змін у конструкції став паливний бак збільшеного об’єму. Завдяки цьому безпілотник отримав істотно більший запас ходу і може діяти на значно більших відстанях.

В українській розвідці звертають увагу, що розширення радіусу польоту створює потенційні ризики не тільки для України, а й для інших європейських держав.

"Збільшена завдяки великому паливному баку операційна дальність БПЛА свідчить про те, що регіон його застосування може вийти за межі території України. Саме "Герберу-2" з бойовою частиною виявили в середині вересня на балтійському узбережжі Польщі", - підкреслили в ГУР.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв "Главред", російські окупаційні війська скинули десять авіабомб на укриття з людьми в селищі Комишуваха Запорізької області. В результаті удару загинули 24 людини, серед них 2 рятувальники та 4 поліцейські. Ще 5 осіб отримали поранення, зокрема 2 рятувальники.

Нагадаємо, раніше російські війська атакували Рівненську область. В Острозькому районі внаслідок ворожої атаки загорівся житловий будинок. В результаті обстрілу з боку РФ поранення отримали четверо людей.

Раніше Зеленський повідомив, що російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в чотирьох областях України. Під ударами опинилися підстанції, трансформатори та лінії електропередач.

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