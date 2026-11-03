"Бог забрав її на концерті": раптово померла відома співачка

У Львові прямо під час виступу раптово померла солістка тріо "Крайня хата" Іванна Ткачик.

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Причина смерті Іванни Ткачик / колаж: Главред, фото: facebook.com, Іванна Ткачик; pexels.com

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Іванна Ткачик пішла з життя

Що сталося під час концерту

У Львові раптово пішла з життя учасниця легендарного жіночого вокального тріо "Крайня хата" Іванна Ткачик. 60-річна співачка померла в Будинку офіцерів під час ювілейного вечора саксофоніста Олега Баланка. Про трагедію музикант повідомив у Facebook.

Артист емоційно відреагував на втрату колеги та підкреслив, що співачка пішла з життя без страждань прямо під час його концерту.

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Іванка Ткачик померла - реакція Олега Баланко / фото: facebook.com, Олег Баланко

"Мені важко описати свій душевний стан, відчай, безвихідь, непоправність втрати. Музична спільнота втратила чудову артистку, чудового організатора, чарівну жінку Іванну Ткачик. Єдине, що можна сказати - справжня артистка померла в кріслі концертного залу без мук і страждань. Бог забрав її на концерті. Глибокі співчуття рідним і близьким", - написав артист.

Трагедія сталася на самому початку святкового концерту, повідомляє zaxid.net. Співачці раптово стало зле прямо в кріслі глядацької зали. Очевидці та медики, які прибули на місце, до останнього боролися за життя артистки, застосовуючи автоматичний зовнішній дефібрилятор і проводячи реанімаційні заходи, однак врятувати її не вдалося. Відомо, що Іванна Ткачик тривалий час страждала від аритмії серця.

Іванна Ткачик померла на концерті / фото: facebook.com, Львівська національна філармонія

Іванна Ткачик - чим відома

Жіноче вокальне тріо "Крайня хата" було засноване у Львові в 1990 році. До складу колективу разом з Іванною Ткачик входили Любов Фітьо та Ольга Летник. Гурт полюбився слухачам завдяки альбомам "Музика для душі", "Їду за Дунай", "Різдвяний" та "Троянди на пероні".

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Про тріо: "Крайня хата" "Крайня хата" - відоме українське жіноче вокальне тріо, засноване у 1990 році у Львові, повідомляє Вікіпедія. Колектив вдало поєднує народну пісню з естрадною, живий звук і сучасне виконання. До складу тріо входили Любов Фітьо, Марія Стоколяс та Ольга Литник. За роки своєї творчої діяльності група здобула велику популярність, брала участь у численних фестивалях, випустила чотири компакт-диски та стала героєм музичного фільму "Лише один день". У травні 2013 року керівниці та солістці ансамблю Любові Фітьо було присвоєно почесне звання "Заслужений артист України".

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