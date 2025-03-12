РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу: загинула жінка, 9 осіб постраждали

Після першої атаки окупанти завдали повторного удару по рятувальниках.

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РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

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РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу

Є руйнування, жертва та постраждалі

Уранці 12 березня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. За попередніми даними, одна людина загинула, ще дев'ять - постраждали.

Як повідомили в ДСНС, під час ліквідації наслідків атаки, ворог завдав повторного удару по рятувальниках - пошкоджено 2 одиниці техніки. Співробітники ДСНС не постраждали.

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Унаслідок атаки виникла пожежа в трьох гаражах і чотирьох легкових автомобілях, загальною площею 100 кв.м. Також пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, магазин і 12 легкових автомобілів.

Спочатку повідомляли, що було поранено 5 осіб, 1 людина загинула. Пізніше в ДСНС додали, що кількість постраждалих зросла до дев'яти.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що загинула одна жінка 47 років. Усі поранені - цивільні.

"Сімох поранених госпіталізовано - дві жінки і п'ять чоловіків. З них двоє у важкому стані, один у вкрай важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя і надають необхідну допомогу", - написав він у Telegram.

Оновлено. Станом на 11:12 відомо про 14 поранених внаслідок ранкової ракетної атаки, серед них 9 жінок.

"У лікарнях перебуває 9 людей, з них четверо важких (у тому числі дві жінки 79-ти та 46-ти років) та один чоловік 58 років у вкрай важкому стані. Лікарі роблять все можливе", - повідомив Вілкул.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, увечері у вівторок, 11 березня, у низці областей України оголошували повітряну тривогу через атаку російських дронів. Під ворожий удар потрапили Суми, Дніпро, Харків і Київська область. Місцева влада розповіла про наслідки російської атаки.

Унаслідок вечірнього удару країни-агресора РФ по Одесі 11 березня було пошкоджено суховантаж. Удар РФ завдала о 20:17 по Одеському морському порту. Було зафіксовано влучання балістичної ракети в кут причальної стінки між 34-м і 35-м причалами.

На судні під прапором Барбадосу, яке прибуло з Алжиру і завантажувало 30 тисяч тонн пшениці, виникла пожежа. У цей час на борту перебувало 12 членів екіпажу, внаслідок удару РФ загинуло четверо людей.

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