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Чотири авіабомби на селище під Краматорськом: загинула жінка, є поранені

Тарас Сидоржевський
3 листопада 2026, 18:28
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Під ударом опинилася Ясногірка - пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків, ще п'ятеро людей травмовані.
Наслідки атаки
Наслідки атаки / фото: Донецька ОВА

Що сталося:

  • Росіяни вранці скинули чотири авіабомби на Ясногірку
  • Загинула 48-річна жінка, ще п'ятеро людей поранені
  • Пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків

Російські окупанти вранці 3 листопада скинули чотири авіабомби на селище Ясногірка Краматорської громади на Донеччині. Унаслідок удару загинула 48-річна жінка, ще п'ятеро людей дістали поранень, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

За його словами, серед постраждалих - троє чоловіків і дві жінки. "Загинула 48-річна жінка. Ще 5 людей - 3 чоловіків і 2 жінок - зазнали поранень різного ступеня тяжкості", - написав очільник ОВА.

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Удар також зачепив житловий сектор селища. "Внаслідок удару пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо", - додав Філашкін.

Як евакуюватися з Донеччини?

Голова ОВА вкотре закликав місцевих жителів не зволікати з виїздом. "Вкотре закликаю жителів Донеччини: не ризикуйте життям! Евакуйтеся до більш безпечних регіонів України!" - наголосив Філашкін.

Щодо евакуації можна звертатися за телефонами 0-800-500-121 та +380730500121. Для евакуації тяжкохворих людей та осіб з інвалідністю працює окрема лінія 0800332614.

Чи зможе Росія штурмувати Краматорськ і Слов'янськ?

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Главреду зазначив, що контрудар українських сил на півночі Донеччини ускладнив плани Кремля. "Наразі цей контрудар - тактична операція. Але вона створює серйозні проблеми для стратегічного планування Росії", - наголосив фахівець.

За його оцінкою, окупанти втратили один із варіантів оточення агломерації і тепер можуть діяти лише прямолінійно. "Тобто можна сказати, що "трійка" зруйнувала один із варіантів захоплення Слов'янсько-Краматорської "цитаделі" для Росії. Зараз у них залишається один варіант - йти в лоб, безпосередньо намагатися штурмувати цю агломерацію", - пояснив Світан.

Експерт також окреслив напрямки, з яких ворог може тиснути на міста. "Оскільки вже не вдасться "клешнями" охопити Слов'янсько-Краматорську агломерацію, значить, намагатимуться наносити удари в лоб - з боку Бахмута, Часового Яру, Костянтинівки, з півдня на північ. Інших варіантів немає", - підсумував він.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду звернув увагу на тактику, яку ворог застосовує до прифронтових міст. "Російські окупаційні війська діятимуть за своїм шаблоном, тобто намагатимуться захопити місто, просто зрівнюючи його з землею. Це зараз відбувається з Краматорськом, Слов'янськом, Херсоном, Сумами, Харковом і Костянтинівкою", - зазначив він.

Обстріли Донеччини - новини

Як повідомляв Главред, 8 жовтня російська авіабомба влучила у дві маршрутки в Краматорську. Після удару по Краматорську загинули 30 людей, ще 18 дістали поранення. Того ж дня ще троє людей загинули внаслідок обстрілу Біленького Краматорської громади.

Окупанти тривалий час намагалися охопити Краматорськ і Слов'янськ з флангів. Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив про зрив планів Кремля на Донеччині. За його словами, в ході операції "Вівальді" українські сили знищили одну з "клешень" ворога.

3 листопада росіяни завдали авіаудару і по Запорізькій області. Окупанти скинули 10 авіабомб на укриття з людьми в Комишувасі. За останніми даними, кількість загиблих там зросла до 29 осіб.

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Про персону: Вадим Філашкін

Вадим Філашкін - український державний діяч, голова Донецької обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року. У минулому - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області та заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

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