Негайне перемир'я на фронті: відомі деталі режиму тиші та чого чекати Україні

Механізми припинення вогню будуть обговорюватись вже наступного тижня за умови готовності Росії до встановлення режиму тиші, зазначили в Офісі президента.

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Чи варто чекати реального припинення вогню та які деталі "перемир'я"/ Колаж: Главред

Про що йдеться в матеріалі:

Які деталі припинення вогню на 30 днів

Чи будуть вибори в Україні під час перемир'я

Як реагують в РФ на результати переговорів в Саудівській Аравії

Чого чекати України від припинення вогню на 30 днів

11 березня 2025 року в Джидді, Саудівська Аравія, відбулася зустріч делегацій України та Сполучених Штатів Америки, результатом якої стала згода України на тимчасове 30-денне припинення вогню. Ця ініціатива, запропонована США, передбачає негайне запровадження режиму тиші, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови одночасного виконання Російською Федерацією. Спільна заява підкреслює готовність обох країн розпочати процес встановлення тривалого миру в Україні.

Главред зібрав головне, що варто знати про припинення вогню в Україні.

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Про що домовились в Саудівській Аравії

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що ключ до справжнього перемир’я у війні повністю знаходиться в руках Росії. Про це він повідомив після переговорів з американською делегацією у Джидді, наголосивши, що українці найбільше прагнуть припинення війни.

За його словами, під час зустрічі обговорювали можливість встановлення перемир’я. Україна готова ухвалити відповідну пропозицію, якщо Росія погодиться на неї.

"Американські партнери будуть вже говорити з російською стороною, про те, що ось, будь ласка, є можливість для того, щоби рухатися вперед. Якщо дійсно Росія готова до цього, а це буде очевидно. І сьогодні після цієї зустрічі 100% ключ, як навіть написано у спільній заяві, ключ сьогодні саме у російської сторони. І саме весь світ буде бачити після цього, хто хоче миру, а хто не хоче миру, і тільки про це говорити", – наголосив Єрмак, передає УНІАН.

Які результати переговорів між Україною та США в Саудівській Аравії / Інфографіка: Главред

Єрмак очікує, що першим кроком з боку Москви має стати 30-денне перемир’я, що дозволить підготувати ґрунтовніші домовленості та узгодити всі необхідні деталі для досягнення справедливого миру. Він наголосив, що Україна, як жертва агресії, має отримати гарантії безпеки та завершити війну на справедливих умовах.

Наступного тижня Київ планує детально обговорити механізми забезпечення режиму припинення вогню, зазначив Єрмак під час брифінгу після переговорів із США в Саудівській Аравії. У разі згоди Росії на перемир’я Україна готова перейти до наступних етапів переговорного процесу.

"Я хочу підкреслити — це дуже важливо, що сьогодні Україна показала всьому світу, що ми хочемо і прагнемо справедливого і тривалого миру", — заявив Андрій Єрмак.

Метою зустрічі було визначення перших кроків до реального припинення бойових дій, а також обговорення двосторонніх відносин і ситуації на фронті. Інші деталі розглядатимуть пізніше.

Єрмак підкреслив, що зараз "увесь світ" очікує рішення Росії.

"Росіяни мають відповісти чітко — вони хочуть миру чи ні. Вони хочуть завершити цю війну, яку вони почали, чи ні", — заявив голова ОПУ Андрій Єрмак.

Яка ціль припинення вогню на 30 днів

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за підсумками переговорів у Саудівській Аравії 11 березня повідомив, що саме американська сторона запропонувала зробити перший крок і запровадити повне припинення вогню на 30 днів. Це стосується не лише ракет, дронів, бомбардувань чи ситуації в Чорному морі, а й усієї лінії фронту.

За словами Зеленського, Україна підтримує цю ініціативу та готова до такого кроку, тому США мають переконати Росію погодитися на нього.

"Тобто ми погоджуємось. Якщо росіяни погодяться – у той самий момент тиша запрацює", – наголосив президент України.

Він також наголосив, що важливою частиною переговорів стала готовність Сполучених Штатів відновити оборонну допомогу та надати розвідувальну інформацію.

Якщо домовленості набудуть чинності, то впродовж 30 днів перемир’я Україна спільно з партнерами зможе підготувати необхідні робочі документи для гарантування стабільного миру та безпеки.

Наступного дня, 12 березня, Зеленський на брифінгу підтвердив, що Україна погодилася на запропоноване США 30-денне припинення вогню на всій території країни. Це рішення ухвалили для демонстрації готовності України до мирного врегулювання.

Президент зазначив, що перед переговорами команд України та США у Саудівській Аравії обговорювали припинення вогню лише у повітряному та морському просторі. Проте під час зустрічі американська сторона запропонувала ширший формат перемир’я.

За словами Зеленського, під час перемовин українська делегація контактувала з ним, а американська – з президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили питання готовності України підтримати припинення вогню на всій території.

"Я це підкреслював неодноразово, ніхто з нас не вірить росіянам, ми це проходили, але ми гратися з наративами, що ми не хочемо закінчення війни, не будемо. Я налаштований дуже серйозно і для мене важливо закінчити війну, я хочу, щоб президент США це бачив, щоб Європа, всі були в союзі, щоб примусити РФ до закінчення війни. Тому моя реакція була - ми готові до формату тиші на 30 днів у тому форматі, який нам запропонувала американська сторона", - пояснив він.

Чи будуть вибори під час припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу наголосив, що зараз головне – зосередитися на перших кроках для досягнення режиму тиші. Вибори, згідно з українським законодавством, відбудуться після скасування воєнного стану.

За його словами, спочатку має бути впроваджений 30-денний режим припинення вогню з технічним моніторингом його дотримання. Далі необхідно розробити поетапний план завершення війни, який поступово приведе до її завершення, і лише після цього постане питання скасування воєнного стану.

"Чи готові ми до припинення вогню або до тиші? Ми конкретно це зробили і сказали так. Питання, чи буде готова на це російська сторона? Друге, чи готові наші партнери до моніторингу технічного? Це дуже важливий аспект. Я відверто говорив, що вважаю, що потрібна тиша в небі і тиша в морі. Зрозуміло, як моніторити для нас, але якщо це тиша скрізь, розуміючи, з ким ми маємо справу і маючи досвід минулих років, то тут потрібна технічна допомога. Партнери запевняють у цьому і про це говорили сторони", - сказав під час брифінгу президент.

Зеленський зазначив, що після реалізації першого кроку може бути застосована американська ініціатива, обговорена на переговорах у Саудівській Аравії, яка передбачає 30-денний період тиші для підготовки плану завершення війни з гарантіями безпеки для України.

Президент підкреслив, що в разі виконання цих умов буде розроблений чіткий поетапний механізм припинення війни. Після її завершення воєнний стан буде скасовано, і вибори відбудуться відповідно до законодавства. Жодних штучних затримок у цьому процесі не передбачено.

Чому перемир’я саме на 30 днів

Якщо Росія погодиться на перемир'я, 30-денний "тестовий період", це покаже, наскільки вона готова до миру. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.

"Це так званий "тестовий період", коли всі сторони повинні бути віддані угоді про перемир'я", - сказав він.

За його словами, вибір саме 30 днів не випадковий – цей термін дасть змогу перевірити, чи буде Росія дотримуватися домовленостей. Жовква нагадав, що попередні перемир’я у різних форматах, зокрема Нормандському та Мінському, не тривали довше двох тижнів.Заступник керівника Офісу Президента також нагадав, що згідно зі спільною заявою, 30-ти денне перемир'я може бути продовжено за обопільною згодою сторін.

Він також зазначив, що українська сторона заздалегідь визначила 30-денний період як основу для переговорної позиції. Водночас згідно зі спільною заявою, перемир’я може бути продовжене за взаємною згодою сторін.

Відмова Росії від припинення вогню не означатиме провалу переговорів, наголосив Жовква. Це лише продемонструє світові, включно зі США та Україною, справжню позицію Москви.

Заступник голови ОП зазначив, що перші офіційні коментарі від російських посадовців уже з’явилися, проте підкреслив, що головне – дочекатися реакції однієї конкретної особи.

"І з цією людиною (президентом РФ Володимиром Путіним - ред.) буде розмова, наскільки я розумію, в американської сторони до кінця тижня. Тому побачимо, наскільки Росія готова", — сказав Жовква.

Глава МЗС Андрій Сибіга уточнив, що ініціатива передбачає припинення вогню на 30 днів у разі згоди Росії. Наразі американська сторона веде відповідні переговори з російськими представниками.

"Чому важливе саме таке тимчасове припинення вогню - тому що це в жодному разі не про заморожений конфлікт. Йдеться лише про спробу розпочати шлях до завершення війни у справедливий спосіб. Це також крок, який демонструє, хто насправді зацікавлений у мирі", - пояснив міністр закордонних справ у своєму Facebook.

Реакція Росії

Речниця МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи переговори США та України в Саудівській Аравії, заявила, що позиція Москви формуватиметься всередині країни, а не за її межами. Вона закликала звертати увагу на новини з Росії, а не з Джидди, передають російські пропагандистські медіа.

"Формування позиції РФ відбувається не за кордоном за рахунок якихось домовленостей або зусиль якихось сторін. Формування позиції РФ відбувається всередині РФ", – сказала представниця МЗС РФ.

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Москва "уважно вивчає" заяви за підсумками переговорів у Саудівській Аравії 11 березня.

За його словами, Кремль не робитиме передчасних висновків щодо запропонованого перемир’я, оскільки спочатку очікує офіційну інформацію від США. Він зазначив, що держсекретар США Марко Рубіо та радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц мають надати деталі обговорень.

Пєсков також заявив, що найближчими днями заплановані контакти, про які Кремль поінформує додатково. Водночас він не виключив можливості телефонної розмови між Путіним і Трампом, якщо виникне така необхідність, хоча наразі жодних домовленостей про це немає.

Що може передбачати припинення вогню на 30 днів

Голова ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна погодилася на запропоноване США негайне тридцятиденне припинення вогню, за умови, що Росія також його дотримуватиметься. Судячи з усього, це стосується не лише повітряного простору. Водночас залишається незрозумілим, що саме означає термін "негайне припинення вогню" та які умови йому передують.

Політтехнолог Михайло Шейтельман в інтерв’ю Главреду наголосив, що необхідно розібратися з деталями. Наприклад, наразі тривають бої за Суджу, і невідомо, чи передбачає угода зупинку бойових дій у таких зонах.

"Ми чули пропозицію США про тридцятиденне припинення вогню, але чи згодні росіяни на це? Адже ми від них такого не чули. Тож поки що не до кінця зрозуміло, про що саме йдеться. Хоча цю зустріч називають історичною, Росії на ній не було. А що буде далі? Росія, найімовірніше, висуне свої умови: наприклад, вимагатиме виведення українських військ із Курської області. А чому? Тоді Україна може сказати: "А ви виведіть війська із Запорізької області". І почнеться цей нескінченний торг", - сказав він.

Він висловив сумнів у реалістичності повного припинення вогню, адже Росія традиційно висуває умови, зокрема, вимагаючи визнання окупації захоплених територій. Водночас Україна наполягає на введенні європейських миротворців, оскільки розуміє можливі наслідки домовленостей.

Шейтельман також поставив під сумнів готовність РФ дотримуватися перемир’я.

"А тепер уявімо гіпотетичну ситуацію: дійсно вводиться тридцятиденне припинення вогню. Але чи припиниться вогонь насправді? Особисто я в це не вірю. Хтось готовий повірити, що Росія перестане стріляти? По-справжньому? Це ж може бути просто дипломатичним ходом", - наводить приклад він.

Він навів аналогію з попередніми ініціативами, зокрема, різдвяним перемир’ям, яке пропонували американці. Навіть якщо припинення вогню стартує 17 березня, є великі сумніви, що Росія повністю його дотримуватиметься.

"Ми ж усе фіксуємо із супутників: якщо росіяни запустять дрон або завдадуть удару - це відразу буде зафіксовано. А що станеться далі? Україна теж відповість вогнем, ми ж не будемо мовчати. Тож уся ця ініціатива навряд чи може протриматися, - сказав він.

Шейтельман, коментуючи питання миротворців, наголосив, що їхня присутність є єдиним способом гарантувати реальне дотримання режиму припинення вогню, адже без них такого механізму просто не існує.

Навіть президент Франції Еммануель Макрон, який не прагне діяти на випередження, визнає, що неможливо забезпечити контроль за перемир’ям на лінії фронту, що простягається від Парижа до Будапешта, якщо там не буде військового контингенту.

За його словами, усі сучасні випадки припинення вогню супроводжувалися розведенням військ. Навіть Мінські угоди передбачали відведення важкої техніки, хоча Росія офіційно не визнавала своєї присутності. Проте зараз такий підхід неможливий, адже війна ведеться за допомогою дронів, які не є важкою технікою. Наприклад, у Карабасі війська розводили, а між ними ставали російські миротворці. Наразі ж усі ці обговорення залишаються лише теоретичними.

"Але це, природно, справа наших політиків, і, безумовно, потрібно схвалювати будь-яку їхню діяльність у даній ситуації, тому що зрозуміло: ми маємо якось спробувати влізти в шкуру американців і розіграти з ними цю гру. Ну вже як можемо, як вийде. Ми не повинні кричати, що ні, ні на що не підемо. Ну, підемо - 30 днів, так? Ми повинні передати карти їм і сказати: "Спробуйте тепер домовитися з росіянами щодо цих 30 днів, щоб, зокрема, в Суджі не було вогню. Друге - спробуйте це контролювати. У вас же все видно із супутників, от і контролюйте. Давайте подивимося. Ви хотіли trial period? Ось ви його отримали, ми дали вам це поносити", - резюмував політтехнолог.

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