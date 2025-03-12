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Коли саме почнеться припинення вогню в Україні: в США розкрили деталі угоди

Юрій Берендій
12 березня 2025, 20:26оновлено 12 березня, 20:57
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В США зробили заяву щодо ймовірної дати припинення вогню в Україні та розкрили деталі майбутніх мирних домовленостей про завершення війни.
Коли саме почнеться припинення вогню в Україні: в США розкрили деталі угоди
Коли саме почнеться припинення вогню в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

Про що сказав Рубіо:

  • Припинення вогню в Україні може відбутись найближчими днями
  • Після припинення вогню мають початись переговори
  • Європейські гарантії безпеки для України стануть частиною мирних переговорів

Держсекретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що припинення вогню між Росією та Україною може бути досягнуте протягом кількох днів, якщо Москва на це погодиться. Він також планує переконати країни G7 зосередитися на припиненні війни під час зустрічі в Канаді цього тижня. Про це повідомляє New York Times.

"Ось як би ми хотіли, щоб світ виглядав через кілька днів: Жодна сторона не стріляє одна в одну - ні ракетами, ні ракетами, ні кулями, нічим, ніякою артилерією. Стрілянина припиняється, бойові дії припиняються, і починаються переговори", - сказав він журналістам під час дозаправки в Ірландії під час перельоту з Саудівської Аравії до Канади.

відео дня

Рубіо наголосив, що однією з його ключових цілей є об’єднання союзників по G-7 – Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії – для спільної підтримки мирного процесу.

Він зазначив, що ідеальним результатом стало б визнання ролі США у просуванні переговорів та спільний заклик до Росії припинити бойові дії, щоб "зупинити загибель людей, припинити стрілянину та розпочати пошук сталого миру".

За словами Рубіо, українська сторона прагне вирішення таких питань, як обмін полоненими, повернення викрадених дітей та забезпечення гуманітарної допомоги.

Щодо гарантій безпеки для України, які мають допомогти стримати можливі майбутні напади РФ, Рубіо лише зауважив, що питання стримування стане частиною мирних переговорів.

"Неможливо досягти тривалого миру, якщо стримування не буде його частиною", - сказав він.

Він також зазначив, що будь-яка угода між США та Україною щодо видобутку корисних копалин сприятиме економічному зростанню України, проте не стане фактором, який зможе стримати російську агресію.

Рубіо зазначив, що європейські гарантії безпеки для України також стануть частиною мирних переговорів. За його словами, поки що невідомо, коли саме ці країни активніше долучаться до перемовин, хоча вони наполягають на своїй ключовій ролі у можливому врегулюванні конфлікту.

"Я припускаю, що на будь-яких переговорах, якщо ми до них дійдемо, сподіваюсь, з росіянами, вони піднімуть питання європейських санкцій, які були накладені на них. Тому я думаю, що питання європейських санкцій буде на столі, не кажучи вже про те, що відбувається із замороженими активами і тому подібне", - сказав Рубіо.

Коли саме почнеться припинення вогню в Україні: в США розкрили деталі угоди
Які результати переговорів між Україною та США в Саудівській Аравії / Інфографіка: Главред

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп зробив нові заяви після переговорів у Саудівській Аравії, зазначивши, що Вашингтон отримав "позитивні сигнали" і він сподівається досягти припинення вогню.

Рішення Росії щодо припинення бойових дій може стати ключовим моментом у відносинах Трампа з Путіним. Якщо Кремль відмовиться від 30-денного перемир'я, це може викликати невдоволення президента США, пише CNN. Журналісти нагадують, що раніше Трамп заявляв, що "всі козирі на руках у Росії", однак тепер він, можливо, мимоволі розкрив блеф Путіна.

Держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи перемовини представників Вашингтона та Києва в Саудівській Аравії, заявив під час розмови з журналістами в Джидді, що "тепер м'яч на боці" Росії.

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Хто такий Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.

"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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війна в Україні мирне врегулювання мирні переговори з Росією Переговори між Україною та США в Саудівській Аравії
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