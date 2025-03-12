У Трампа назвали дату перемовин із Росією і розкрили плани

Не існує способів завершити війну Росії та України військовим шляхом, вважає Марко Рубіо.

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США наполегливо закликають Росію припинити вогонь в Україні - Рубіо / Колаж: Главред, фото: commons.wikimedia.org, УНІАН

Що сказав Марко Рубіо:

Перемовини США та РФ відбудуться вже 12 березня

США наполегливо закликають РФ припинити вогонь

США та Україна обговорювали моделі перемовин і територіальні поступки

Сполучені Штати в середу, 12 березня, проведуть перемовини з країною-агресором Росією. Вашингтон сподівається, що Москва погодиться на припинення вогню в Україні, і наполегливо закликає Кремль зупинити військові дії. Про це заявив державний секретар Марко Рубіо.

Як повідомляє The Guardian, він розповів про те, що консультації з РФ - наступний крок у контексті зустрічі американської та української делегації в Джидді.

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За словами глави Держдепу, Штати "контактуватимуть із росіянами" вже сьогодні.

Також Рубіо додав, що Вашингтон сподівається на позитивну відповідь Москви і "наполегливо закликає росіян припинити всі військові дії".

"Військового вирішення цього конфлікту не існує", - вважає держсекретар США.

Також Марко Рубіо наголосив, що на перемовинах Києва і Вашингтона в Саудівській Аравії сторони обговорювали, "який вигляд матиме переговорний процес", а також були "розмови про територіальні поступки".

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Як повідомляв Главред, 11 березня відбулася зустріч України і США в Саудівській Аравії. Сторони обговорювали можливість укладення мирної угоди для завершення російсько-української війни. Київ підтримав ініціативу Вашингтона, спрямовану на припинення вогню на 30 днів.

Україна готова вже наступного тижня обговорювати технічне забезпечення механізму припинення вогню, сказав керівник делегації Києва в Джидді, глава Офісу президента Андрій Єрмак. Якщо РФ погодиться з ініціативою, українська сторона готова до подальших перемовин.

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що РФ погодиться на припинення вогню. Він анонсував на "сьогодні" і "завтра" перемовини з Москвою. Крім того, Трамп знову висловив готовність запросити президента України Володимира Зеленського до Білого дому.

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Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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