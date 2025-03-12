"Росія втрачає козир": розкрито цікавий нюанс підписання перемир’я в повітрі

Якщо Москва відмовиться від перемир’я, увага США зосередиться на ній як на ключовій проблемі, вважає експерт.

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Експерт пояснив, чому переговори принесли для України позитивний результат / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ОП, УНИАН

Основні тези Божка:

Замість того, щоб відповідати на закиди щодо небажання завершити війну, Київ перенаправив напругу на Москву

Кремль змушений чітко відповідати на питання про готовність до припинення вогню

Заборона на використання авіації позбавляє РФ важливого тактичного козиря

11 березня в Джидді (Саудівська Аравія) відбулися переговори. Як переконаний голова Центру політичних досліджень "Доктрина" Ярослав Божко, перший етап перемовин приніс для України позитивний результат, а от Росія опинилася у скруті.

"Насамперед ми повинні підкреслити, що для України це був необхідний крок, і найкращою обороною виявилася атака. Україна пішла на своєрідний дипломатичний таран, переспрямувавши певну напругу, яка пов’язана з тим, що ось чомусь Україна не хоче закінчувати війну, на Росію. Це було дуже складним завданням, але з першим етапом ми впоралися", — зазначив він в ефірі телеканалу FREEДOM. відео дня

В результаті переговорів у Джидді, США відновили військову допомогу Києву, а також передачу розвідданих.

"Це, безумовно, позитивний етап, і США вже підтвердили відновлення передачі Україні розвідданих. Підтвердили відновлення тих безпекових зв’язків, які були тимчасово припинені. Тобто, ми отримали бажане", — підкреслив експерт.

На думку Божка, Росію поставили в незручне становище, за якого складно зберігати мовчання. Весь світ чекає відповідь від кремля, що він готовий припинити вогонь.

"Росія більше не може ось так багатозначно давати якісь відповіді: ви розумієте, архітектура безпеки в Європі, давайте ось комплексно обговорювати — ні. Росії доведеться чітко відповісти на одне запитання: чи готова вона на 30-денне припинення вогню по лінії фронту одночасно з Україною. Якщо вона не готова, то ракурс уваги Вашингтона з Києва (як об’єкта, який потрібно трохи придавити, щоб змусити приймати американський план) переходить на Москву. У цій ситуації США перебуватимуть у становищі, де вони чітко усвідомлюють, що зараз Росія буде основною проблемою", — зауважив Божко.

Експерт вважає, що піти на 30-денне перемир’я на морі та в повітрі для Путіна може бути ще складніше, ніж піти на всеосяжне перемир’я.

"По-перше, тому що Росія зараз активно не застосовує Чорноморський флот. Ну, ми знаємо, що з 2023 року відбулася досить велика кампанія з "розмивання" його оборонних потужностей на морі українськими силами. А в повітрі Росія має кратну перевагу. Тобто, вона нас "душить" тим, що у неї більше літаків, у неї є авіабомби, є величезна кількість навчених пілотів, і своєю перевагою в повітрі, вона, в тому числі, впливає на ситуацію на землі. Якщо бій зводиться суто до історії, де не можна наносити удари авіацією, то Росія втрачає теж козир", — прокоментував Божко.

А от Україна, на переконання Божка, у ситуації припинення вогню в повітрі не втрачає нічого, на відміну від РФ.

"Російська авіація — це колосальний фактор, тоді як Україна, на жаль, ще не володіє тим необхідним авіапарком, щоб мати зіставні з Росією сили в повітрі. Тому я думаю, треба мислити у форматі: або повне перемир’я (тобто припиненням вогню на 30 днів, і на землі зокрема), або нічого. І ось я схиляюся до того, що Російська Федерація вибере все-таки історію з нічого", — резюмував експерт.

Переговори США та України в Джидді - що відомо

Главред повідомляв, що 11 березня в Саудівській Аравії відбулися важливі переговори делегацій України і США. Для вирішення ключових питань прибули глава ОП Андрій Єрмак і держсекретар США Марко Рубіо.

Як результат переговорів, учасники дійшли згоди щодо запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню. Його може бути продовжено за взаємною згодою сторін - офіційна позиція Кремля щодо згоди до мирних кроків поки невідома.

Водночас у МЗС розповіли, як "Україна змінила хід гри" у переговорах у Джидді. Зокрема, як заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, президент Зеленський зіграв ключову роль.

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Хто такий Ярослав Божко? Ярослав Божко — український політолог, голова Центру політичних досліджень "Доктрина". Він є активним коментатором політичних подій в Україні та світі, часто виступає на радіо та телебаченні. Ярослав Божко аналізує поточні політичні процеси, надаючи експертні оцінки та прогнози та часто коментує питання, пов'язані з міжнародними відносинами, внутрішньою політикою України, а також питання війни з Росією. Крім того, він є спікером руху спротиву окупації на тимчасово окупованих територіях України "Жовта Стрічка".

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