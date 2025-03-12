"Росія втрачає козир": розкрито цікавий нюанс підписання перемир’я в повітрі

Основні тези Божка:
- Замість того, щоб відповідати на закиди щодо небажання завершити війну, Київ перенаправив напругу на Москву
- Кремль змушений чітко відповідати на питання про готовність до припинення вогню
- Заборона на використання авіації позбавляє РФ важливого тактичного козиря
11 березня в Джидді (Саудівська Аравія) відбулися переговори. Як переконаний голова Центру політичних досліджень "Доктрина" Ярослав Божко, перший етап перемовин приніс для України позитивний результат, а от Росія опинилася у скруті.
"Насамперед ми повинні підкреслити, що для України це був необхідний крок, і найкращою обороною виявилася атака. Україна пішла на своєрідний дипломатичний таран, переспрямувавши певну напругу, яка пов’язана з тим, що ось чомусь Україна не хоче закінчувати війну, на Росію. Це було дуже складним завданням, але з першим етапом ми впоралися", — зазначив він в ефірі телеканалу FREEДOM.відео дня
В результаті переговорів у Джидді, США відновили військову допомогу Києву, а також передачу розвідданих.
"Це, безумовно, позитивний етап, і США вже підтвердили відновлення передачі Україні розвідданих. Підтвердили відновлення тих безпекових зв’язків, які були тимчасово припинені. Тобто, ми отримали бажане", — підкреслив експерт.
На думку Божка, Росію поставили в незручне становище, за якого складно зберігати мовчання. Весь світ чекає відповідь від кремля, що він готовий припинити вогонь.
"Росія більше не може ось так багатозначно давати якісь відповіді: ви розумієте, архітектура безпеки в Європі, давайте ось комплексно обговорювати — ні. Росії доведеться чітко відповісти на одне запитання: чи готова вона на 30-денне припинення вогню по лінії фронту одночасно з Україною. Якщо вона не готова, то ракурс уваги Вашингтона з Києва (як об’єкта, який потрібно трохи придавити, щоб змусити приймати американський план) переходить на Москву. У цій ситуації США перебуватимуть у становищі, де вони чітко усвідомлюють, що зараз Росія буде основною проблемою", — зауважив Божко.
Експерт вважає, що піти на 30-денне перемир’я на морі та в повітрі для Путіна може бути ще складніше, ніж піти на всеосяжне перемир’я.
"По-перше, тому що Росія зараз активно не застосовує Чорноморський флот. Ну, ми знаємо, що з 2023 року відбулася досить велика кампанія з "розмивання" його оборонних потужностей на морі українськими силами. А в повітрі Росія має кратну перевагу. Тобто, вона нас "душить" тим, що у неї більше літаків, у неї є авіабомби, є величезна кількість навчених пілотів, і своєю перевагою в повітрі, вона, в тому числі, впливає на ситуацію на землі. Якщо бій зводиться суто до історії, де не можна наносити удари авіацією, то Росія втрачає теж козир", — прокоментував Божко.
А от Україна, на переконання Божка, у ситуації припинення вогню в повітрі не втрачає нічого, на відміну від РФ.
"Російська авіація — це колосальний фактор, тоді як Україна, на жаль, ще не володіє тим необхідним авіапарком, щоб мати зіставні з Росією сили в повітрі. Тому я думаю, треба мислити у форматі: або повне перемир’я (тобто припиненням вогню на 30 днів, і на землі зокрема), або нічого. І ось я схиляюся до того, що Російська Федерація вибере все-таки історію з нічого", — резюмував експерт.
Переговори США та України в Джидді - що відомо
Главред повідомляв, що 11 березня в Саудівській Аравії відбулися важливі переговори делегацій України і США. Для вирішення ключових питань прибули глава ОП Андрій Єрмак і держсекретар США Марко Рубіо.
Як результат переговорів, учасники дійшли згоди щодо запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню. Його може бути продовжено за взаємною згодою сторін - офіційна позиція Кремля щодо згоди до мирних кроків поки невідома.
Водночас у МЗС розповіли, як "Україна змінила хід гри" у переговорах у Джидді. Зокрема, як заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, президент Зеленський зіграв ключову роль.
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Хто такий Ярослав Божко?
Ярослав Божко — український політолог, голова Центру політичних досліджень "Доктрина". Він є активним коментатором політичних подій в Україні та світі, часто виступає на радіо та телебаченні.
Ярослав Божко аналізує поточні політичні процеси, надаючи експертні оцінки та прогнози та часто коментує питання, пов'язані з міжнародними відносинами, внутрішньою політикою України, а також питання війни з Росією.
Крім того, він є спікером руху спротиву окупації на тимчасово окупованих територіях України "Жовта Стрічка".
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