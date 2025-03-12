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"Росія втрачає козир": розкрито цікавий нюанс підписання перемир’я в повітрі

Даяна Швець
12 березня 2025, 11:28
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Якщо Москва відмовиться від перемир’я, увага США зосередиться на ній як на ключовій проблемі, вважає експерт.
Трамп, Зеленский, Путин
Експерт пояснив, чому переговори принесли для України позитивний результат / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ОП, УНИАН

Основні тези Божка:

  • Замість того, щоб відповідати на закиди щодо небажання завершити війну, Київ перенаправив напругу на Москву
  • Кремль змушений чітко відповідати на питання про готовність до припинення вогню
  • Заборона на використання авіації позбавляє РФ важливого тактичного козиря

11 березня в Джидді (Саудівська Аравія) відбулися переговори. Як переконаний голова Центру політичних досліджень "Доктрина" Ярослав Божко, перший етап перемовин приніс для України позитивний результат, а от Росія опинилася у скруті.

"Насамперед ми повинні підкреслити, що для України це був необхідний крок, і найкращою обороною виявилася атака. Україна пішла на своєрідний дипломатичний таран, переспрямувавши певну напругу, яка пов’язана з тим, що ось чомусь Україна не хоче закінчувати війну, на Росію. Це було дуже складним завданням, але з першим етапом ми впоралися", — зазначив він в ефірі телеканалу FREEДOM.

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В результаті переговорів у Джидді, США відновили військову допомогу Києву, а також передачу розвідданих.

"Це, безумовно, позитивний етап, і США вже підтвердили відновлення передачі Україні розвідданих. Підтвердили відновлення тих безпекових зв’язків, які були тимчасово припинені. Тобто, ми отримали бажане", — підкреслив експерт.

На думку Божка, Росію поставили в незручне становище, за якого складно зберігати мовчання. Весь світ чекає відповідь від кремля, що він готовий припинити вогонь.

"Росія більше не може ось так багатозначно давати якісь відповіді: ви розумієте, архітектура безпеки в Європі, давайте ось комплексно обговорювати — ні. Росії доведеться чітко відповісти на одне запитання: чи готова вона на 30-денне припинення вогню по лінії фронту одночасно з Україною. Якщо вона не готова, то ракурс уваги Вашингтона з Києва (як об’єкта, який потрібно трохи придавити, щоб змусити приймати американський план) переходить на Москву. У цій ситуації США перебуватимуть у становищі, де вони чітко усвідомлюють, що зараз Росія буде основною проблемою", — зауважив Божко.

Експерт вважає, що піти на 30-денне перемир’я на морі та в повітрі для Путіна може бути ще складніше, ніж піти на всеосяжне перемир’я.

"По-перше, тому що Росія зараз активно не застосовує Чорноморський флот. Ну, ми знаємо, що з 2023 року відбулася досить велика кампанія з "розмивання" його оборонних потужностей на морі українськими силами. А в повітрі Росія має кратну перевагу. Тобто, вона нас "душить" тим, що у неї більше літаків, у неї є авіабомби, є величезна кількість навчених пілотів, і своєю перевагою в повітрі, вона, в тому числі, впливає на ситуацію на землі. Якщо бій зводиться суто до історії, де не можна наносити удари авіацією, то Росія втрачає теж козир", — прокоментував Божко.

А от Україна, на переконання Божка, у ситуації припинення вогню в повітрі не втрачає нічого, на відміну від РФ.

"Російська авіація — це колосальний фактор, тоді як Україна, на жаль, ще не володіє тим необхідним авіапарком, щоб мати зіставні з Росією сили в повітрі. Тому я думаю, треба мислити у форматі: або повне перемир’я (тобто припиненням вогню на 30 днів, і на землі зокрема), або нічого. І ось я схиляюся до того, що Російська Федерація вибере все-таки історію з нічого", — резюмував експерт.

Переговори США та України в Джидді - що відомо

Главред повідомляв, що 11 березня в Саудівській Аравії відбулися важливі переговори делегацій України і США. Для вирішення ключових питань прибули глава ОП Андрій Єрмак і держсекретар США Марко Рубіо.

Як результат переговорів, учасники дійшли згоди щодо запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню. Його може бути продовжено за взаємною згодою сторін - офіційна позиція Кремля щодо згоди до мирних кроків поки невідома.

Водночас у МЗС розповіли, як "Україна змінила хід гри" у переговорах у Джидді. Зокрема, як заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, президент Зеленський зіграв ключову роль.

Більше важливих новин щодо перемовин:

Хто такий Ярослав Божко?

Ярослав Божко — український політолог, голова Центру політичних досліджень "Доктрина". Він є активним коментатором політичних подій в Україні та світі, часто виступає на радіо та телебаченні.

Ярослав Божко аналізує поточні політичні процеси, надаючи експертні оцінки та прогнози та часто коментує питання, пов'язані з міжнародними відносинами, внутрішньою політикою України, а також питання війни з Росією.

Крім того, він є спікером руху спротиву окупації на тимчасово окупованих територіях України "Жовта Стрічка".

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