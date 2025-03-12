Деякі українські бригади вийшли з Курської області - Forbes

Український наступ у Курській області в серпні приніс швидке захоплення сотень квадратних кілометрів території.

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Частина українських бригад вийшла з Курської області / колаж: Главред, фото: 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, deepstatemap.live

Коротко:

РФ вивела з ладу десятки транспортних засобів уздовж дороги в Суджу

Незважаючи на перевагу росіян, українці довго утримували позиції

Українські військові, ймовірно, залишають Курську область на тлі наступу російських сил. Про це пише Forbes.

Два тижні тому елітна російська група безпілотників порушила українські лінії постачання. 25 лютого серія прицільних ударів вивела з ладу десятки транспортних засобів уздовж основної дороги в Суджу. Це місто слугувало головною базою для 10-тисячного українського угруповання, яке утримувало значну територію в Курській області, що швидко скорочується.

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"Це був день, коли ви почали хвилюватися про Курськ", - зазначив незалежний аналітик Ендрю Перпетуа.

Через два тижні основна частина українських підрозділів, включно з найбільш боєздатними бригадами, схоже, здійснила організовану евакуацію з Курська, повернувшись на територію України.

"Моїм друзям вдалося покинути Курськ, уникнувши оточення. Прикро, що до цього дійшло. Але це те, що є", - повідомило в понеділок одне з українських джерел.

Український наступ у Курській області в серпні приніс швидке захоплення сотень квадратних кілометрів території. Однак закріпитися на стратегічно вигідних рубежах не вдалося. Просування на північ гальмували російські контратаки біля села Погребки, а на східному напрямку українські війська зіштовхнулися з 12 000 солдатів із Північної Кореї.

Незважаючи на перевагу росіян у співвідношенні три до одного, українці утримували позиції, використовуючи мінні загородження, безпілотники та артилерію для відбиття атак.

Одним із таких епізодів став штурм російської 155-ї окремої морської піхотної бригади в середині лютого. Її колона, рухаючись назустріч українській 47-й механізованій бригаді під червоним прапором СРСР, потрапила в ретельно підготовлену "зону вбивства".

Частина техніки підірвалася на мінах, іншу знищили дрони й артилерія. Один із російських військових, вибравшись із пошкодженого бронетранспортера, зробив кілька кроків по снігу, впав і вибухнув, коли в нього влучив дрон.

"Гасимо всі спроби противника просунутися на Курщині", - заявили в 47-й механізованій бригаді.

Президент України Володимир Зеленський, маючи на меті подальші переговори про припинення вогню, розглядав можливість обміну територіями.

"Ми поміняємо українську територію на російську", - сказав раніше Зеленський.

Ситуація в Курській області - останні новини

Як писав Главред, у The Telegraph повідомляли про загрозу оточення 10-тисячного угруповання українських військ у Курській області - після наступу росіян під Суджею.

Моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що російські війська накопичуються в селі Новеньке на Сумщині поруч із курським плацдармом ЗСУ. Наразі на кордоні областей і в районі села склалася критична і складна ситуація.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 10 березня заявив, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю РФ перебуває під контролем Сил оборони України.

Сирський підтвердив, що значна кількість російських військ разом із північнокорейськими військовими намагаються наступати на позиції українських захисників. Крім того, окремі ДРГ та малі піхотні групи окупантів намагаються заходити на українську територію.

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