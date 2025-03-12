Війська РФ намагаються прорвати кордон в одній з областей: деталі від ДПСУ

Ворог діє маленькими штурмовими групами, які намагаються зайти і закріпитися на українській території, сказали в Держприкордонслужбі.

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Окупанти намагаються оточити українських бійців у Курській і атакують Сумську область - ДПСУ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

Що розповіли в ДПСУ:

Росіяни намагаються прорвати кордон у Сумській області

Війська РФ атакують малими групами та намагаються закріплюватися

Ворог намагається оточити Сили оборони в Курській області

Російські окупанти здійснюють спроби прорвати кордон у Сумській області. Ворожі сили проводять десятки штурмових дій позицій українських військових. Про це заявив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що росіяни реалізують подібні дії в рамках свого наступу в Курській області.

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"Вони (окупанти, - ред.) прагнуть здійснити оточення наших сил, які перебувають у Курській області, або ж перерізати логістичні шляхи. Наразі фіксується спроба переходу кордону маленькими штурмовими групами ворога по двоє-троє військовослужбовців, інколи по п'ять, які мають завдання максимально зайти вглиб на нашу територію, накопичитись, закріпитись і розширити зону бойових дій", - пояснив ситуацію речник ДПСУ.

Також Андрій Демченко підкреслив, що росіянам не вдається досягти своїх цілей. За минулі 24 години бійці Сил оборони ліквідували 20 окупантів.

Ситуація в Курській області - новини за темою:

Як повідомляв Главред, журналісти Forbes раніше написали, що деякі бригади Сил оборони змушені були вийти з Курської області. Ймовірно, російські окупанти взяли під контроль Суджу.

Коротко про Суджу / Главред: Інфографіка

Бої в Курській області тривають, сказав секретар комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. За його словами, українське командування намагається стабілізувати ситуацію.

Україна ризикує втратити головний козир на майбутніх перемовинах, писали журналісти CNN. Ситуація в Курській області погіршується, росіяни задіюють під час наступу, зокрема, північнокорейських військових.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. На певному етапі операції Сили оборони України контролювали понад 82 населених пункти. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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