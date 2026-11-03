Зеленський назвав умову завершення війни: яку роль має відіграти Трамп

Президент закликав Європу і насамперед Німеччину брати більше відповідальності, адже роль США у світовій безпеці може ще зменшитися.

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Зеленський пояснив, як Трамп може наблизити завершення війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Коротко:

Зеленський нагадав слова про кінець Америки як гаранта миру

Роль США у світовій безпеці може стати ще меншою

Без Німеччини посилити роль Європи неможливо, вважає президент

Президент США Дональд Трамп має посилити тиск на Володимира Путіна, щоб наблизити завершення війни в Україні. Російський диктатор не сприймає звичайний дипломатичний діалог, тому для досягнення результату потрібні рішучіші дії Вашингтона. Водночас Європа має готуватися до більшої відповідальності за власну безпеку через можливе скорочення ролі США у світі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський 3 листопада під час виступу на Берлінській безпековій конференції.

Яку роль Трамп має відіграти у завершенні війни

"Я думаю, що президент Трамп має вплив на Путіна. Але я думаю, що Путін не розуміє такого формату діалогу. Йому подобається тиск і сильні кроки, і саме таку мову він розуміє. Тому іноді нам потрібно говорити з ним його мовою", - заявив Зеленський. відео дня

Глава держави також висловив сподівання, що після проміжних виборів у США Дональд Трамп більше зосередиться на пошуку шляхів припинення російсько-української війни.

Окремо Зеленський наголосив на необхідності участі європейських держав у дипломатичному процесі. Він підкреслив, що питання майбутнього України та континентальної безпеки не можна вирішувати без безпосередньої участі Києва і європейських партнерів.

"Ніхто не може говорити про Україну без України, так само як не можна говорити про безпеку в Європі без Європи", - резюмував президент.

Чому Європа може залишитися без звичних гарантій США

Ще однією темою виступу стала зміна міжнародної системи безпеки. Зеленський звернув увагу на те, що протягом десятиліть багато держав покладалися на американську військову та політичну підтримку, однак тепер Вашингтон може більше зосередитися на власних інтересах.

"Можливо, Америка не вийде зі своїх чинних союзів. Можливо, вона все ще залишатиметься десь поруч. Але це все одно може бути Америка, яка значно більше зосереджена на собі. Америка, яка значно менше замислюється над тим, що без неї інші можуть втратити свою безпеку", - сказав Зеленський.

Президент також навів заяву, яка пролунала в регіоні Перської затоки та відображає зміну ставлення до американських гарантій.

"Дозвольте нагадати вам одну заяву: „Америки, яка протягом останніх 80 років була гарантом миру у світі, більше немає". Ці слова прозвучали в регіоні Перської затоки, і це робить їх особливо показовими", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, навіть країни, які раніше розраховували на американський захист, тепер змушені шукати способи запобігти новій масштабній війні. Він також звернув увагу на зміну пріоритетів нового покоління американців, серед яких зростає переконання, що США не обов'язково мають брати участь у вирішенні глобальних проблем.

У таких умовах європейським державам доведеться переглянути власну роль у міжнародній політиці. Особливе значення для майбутньої безпеки континенту Зеленський відвів Німеччині.

"Роль Сполучених Штатів у світі може стати ще меншою. Тому роль Європи у світі має стати ще більшою. І без Німеччини це неможливо", - наголосив президент.

Зеленський попередив Європу про військові плани Росії

Окремо глава держави закликав європейських партнерів оцінити масштаби російського військового будівництва за останні роки. На його думку, створена інфраструктура не може бути призначена виключно для війни проти України.

"Подивіться на військову інфраструктуру, яку Росія розбудовувала останніми роками. Невже все це лише для України? Це занадто багато, щоб бути призначеним лише для однієї країни - для України", - підкреслив Зеленський.

Президент також звернув увагу на необхідність спільного розвитку європейських технологій, які мають стратегічне значення для оборони. Зокрема, йдеться про супутникові системи зв'язку, здатні забезпечувати незалежність держав від зовнішніх постачальників.

За його словами, окремі країни, зокрема Німеччина, вже працюють над власними аналогами Starlink. Однак важливим залишається не лише створення таких систем, а й контроль над ними - зокрема можливість самостійно визначати, хто матиме право їх активувати або вимикати.

Starlink / Інфографіка: Главред

"Безпека - це справді спільний інтерес Європи", - наголосив президент.

Зеленський переконаний, що жодна європейська держава не зможе самостійно гарантувати захист супутникової інфраструктури та космічних технологій. Тому країнам континенту необхідно об'єднувати зусилля в цій сфері.

Чи можуть США залишити Європу сам на сам із Росією

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в інтерв'ю Главреду звернув увагу, що стратегічні пріоритети Вашингтона вже змістилися далеко від Європи.

"Сполучені Штати зав’язані у війні в Перській затоці. Вони визначили своїм головним стратегічним опонентом або конкурентом Китайську Народну Республіку. Їхні геостратегічні цілі зосереджені не в Європі. Штати фактично декларували наміри та плани принаймні частково вивести свої збройні сили з Європи. І все це в Кремлі може сприйматися як запрошення до входження в Європу", - пояснив експерт.

Водночас, на думку Горбача, технічна готовність НАТО зростає, але слабким місцем залишаються політичні рішення європейських лідерів.

"Поки Європа оцінюватиме реальність із позицій мирного часу, намагатиметься зберігати цей мирний час, ухилятися від ескалації та поводитися так, начебто війни немає, це триватиме до якогось чергового больового порогу - наприклад, до влучання в цивільний об’єкт у Європі", - наголосив аналітик.

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко у розмові з Главредом також прогнозував, що Вашингтон поступово дистанціюватиметься від української теми.

"Тому я більше схиляюся до сценарію поступового відходу Сполучених Штатів від української тематики. Для нас це погано. Насамперед тому, що Трамп має реальні можливості впливати на Путіна, але не хоче ними користуватися", - зазначив політолог.

Безпека Європи - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, США виступлять посередниками на переговорах робочого рівня між Україною та Росією в Абу-Дабі 10–11 листопада. Крім того, цього тижня в Брюсселі американські переговірники обговорять із представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС та НАТО гарантії безпеки для України та архітектуру післявоєнної безпеки в Європі. Також сторони мають торкнутися економічних можливостей для підтримки відновлення України.

Водночас Вашингтон змінив підхід до умов надання Києву майбутніх гарантій. За даними Financial Times, США більше не наполягатимуть на територіальних поступках України як умові для таких гарантій. Паралельно Вашингтон і Москва обговорюють економічні угоди, зокрема повернення американських компаній на російський ринок і пом'якшення санкцій.

Тим часом у Німеччині готуються до можливого зіткнення з Росією. Як пише Bild, спецпідрозділ KSK змінив програму підготовки бійців з урахуванням можливої війни з РФ. Військові тренуються тривалий час діяти в польових умовах проти противника з танками, артилерією та безпілотниками.

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Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач – український політичний аналітик, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії. Експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України, автор понад 75 публікацій в українських і закордонних виданнях, зокрема на тему виборчих стратегій і технологій.

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