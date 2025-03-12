Путін може погодитись на припинення вогню в Україні, але є нюанс - Bloomberg

Володимир Путін буде затягувати переговори щодо припинення вогню для того, щоб забезпечити максимально вигідні умови для Москви, зазначають ЗМІ.

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Путін може погодитись на припинення вогню в Україні, але є нюанc / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін, ймовірно, може погодитися на умови перемир'я з Україною. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімні джерела, знайомі із ситуацією.

Зазначається, що Путін прагне заздалегідь гарантувати, що його власні умови будуть враховані. За словами особи, обізнаної з позицією Кремля, він намагатиметься виграти час, щоб забезпечити для Москви максимально вигідні умови припинення бойових дій.

"Хоча російський лідер, ймовірно, погодиться на умови перемир'я з Україною, він хоче заздалегідь переконатися, що його власні умови будуть включені", - йдеться у матеріалі. відео дня

Джерела також повідомляють, що російські чиновники не обговорювали з американськими колегами деталі угоди, яку Україна узгодила у вівторок у саудівському місті Джидда, і в Кремлі її вважають неприйнятною.

Крім того, Кремль може висунути додаткову вимогу – припинення постачання зброї Україні як одну з умов для згоди на перемир’я.

"Путін не скаже твердого "так" або твердого "ні. "Навіть у фантастичній ситуації, коли Путін зробить якісь жести в бік перемир'я, воно все одно буде тимчасовим і з дуже жорсткими умовами", - сказала в телефонному інтерв'ю Тетяна Станова, старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія-Євразія.

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