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РФ може спробувати вторгнутися до Польщі в листопаді: Туск попередив про загрозу

Інна Ковенько
3 листопада 2026, 20:25
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На тлі попереджень про можливі російські диверсії Польща посилила заходи безпеки на кордоні.
Польща отримала попередження про вторгнення озброєних груп із РФ в листопаді
Польща отримала попередження про вторгнення озброєних груп із РФ в листопаді / Колаж: Главред, фото: nato.int, twitter.com/mblaszczak

Що відомо:

  • Польща отримала попередження про можливі диверсії та провокації з боку РФ
  • На кордоні з Калінінградською областю помітили невідомих із ліхтариками
  • Туск посилив охорону кордону та закликав зберігати повну мобілізацію

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про загрозу можливих диверсій і провокацій з боку Росії в першій половині листопада. За інформацією польських та союзницьких спецслужб, не виключається навіть проникнення на територію країни озброєних груп.

Через це Варшава посилила охорону кордону з Калінінградською областю РФ. Про це Туск повідомив 3 листопада на початку засідання Ради міністрів Польщі, передає RMF24.

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"Після отримання точнішої інформації про те, що в першій половині листопада можуть відбутися певні події, зокрема проникнення на територію Польщі озброєних людей, ми вирішили направити на кордон значні сили поліції, підрозділи контртерористичного призначення та посилити прикордонну охорону", - йдеться в повідомленні.

Туск також розповів про підозрілу активність поблизу польсько-російського кордону в ніч проти 3 листопада. За інформацією прикордонників, невідомі люди з ліхтариками перебували поблизу кордону в районі Семпополя Вармінсько-Мазурського воєводства.

"Трохи після півночі я отримав повідомлення від прикордонника про те, що на польсько-російському кордоні, на півночі, спостерігається тривожний рух. Люди з ліхтариками. Ми дуже швидко мобілізували там відповідні сили та ресурси та змогли запобігти провокації", – сказав прем’єр-міністр.

Водночас польський прем’єр зауважив, що остаточно підтвердити наміри цих людей було неможливо.

Туск попередив, що напруженість та ескалація з боку Росії можуть тривати й надалі. Він закликав польські силові структури зберігати підвищену готовність, щоб запобігти можливим диверсіям і провокаціям не лише на кордоні, а й усередині країни.

НАТО vs
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Яких цілей РФ може переслідувати щодо НАТО - думка експерта

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв вважає, що Москва може прагнути перевірити міцність єдності країн НАТО та їхню готовність до спільних дій. На його думку, одним із інструментів для цього можуть стати спроби скористатися розбіжностями, що існують між державами Альянсу.

Як зазначає Бондарєв, можливе ослаблення внутрішньої згуртованості НАТО може позначитися на всій європейській системі безпеки. У разі зниження ефективності колективних механізмів оборони окремим європейським країнам, ймовірно, доведеться зміцнювати власні збройні сили й водночас шукати додаткові формати міжнародного співробітництва, зокрема взаємодії з Росією.

Загроза нападу РФ на країни НАТО - останні новини

Главред писав, що РФ може спробувати спровокувати нову ескалацію проти країн НАТО, якщо це допоможе Кремлю втримати владу та забезпечити інтереси військового оточення диктатора Володимира Путіна. Одним із потенційних напрямків такого загострення може стати Калінінград, а розмови про швидку військову операцію можуть бути частиною небезпечних сценаріїв, які російські силовики пропонують керівництву країни. Про це повідомила оперна співачка, громадська діячка та колишня депутатка Державної думи РФ Марія Максакова в чаті на Главреді.

Раніше повідомляося, що війна з НАТО дозволить Путіну пояснити російському населенню, чому в країні відбувається тоталітарний перехід, відновлюються репресії, посилюється контроль і відбуваються інші подібні процеси.

Нагадаємо, головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Алексус Грінкевич заявив, що Північноатлантичний Альянс завжди готовий відповісти на будь-який напад з боку Росії.

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Про персону: Дональд Туск

До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) - польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007-2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014-2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

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