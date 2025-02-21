Теракт в Одесі: 18-річний агент ФСБ підірвав авто військового прокурора

Що відомо:
- В Одесі затримали 18-річного місцевого мешканця, який підірвав авто військового прокурора
- Вибухівку він виготовив за інструкціями ФСБ і начинив металевими гайками
- Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої
В Одесі затримали агента ФСБ, який 20 лютого підірвав авто військового прокурора. Виконавцем теракту виявився 18-річний мешканець міста. Про це повідомила Нацполіція України та СБУ.
"Служба безпеки та Національна поліція "по гарячих слідах" затримали агента ФСБ, який підготував теракт у центрі Одеси 20 лютого цього року", - йдеться у повідомленні.відео дня
За попередніми даними, зломовника завербували через один із месенджерів і запропонували "легкий заробіток". Терористичний акт фінансував замовник, який визначав місце та час для вибуху.
За інструкцією ФСБ, завербований зловмисник власноруч виготовив вибуховий пристрій (300 г у тротиловому еквіваленті), додатково начинений металевими елементами. Вибухівку було закладено під авто військового прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, а поблизу встановлено мобільний телефон із функцією дистанційного управління. Після отримання сигналу ФСБ пристрій було активовано.
Оперативники СБУ та Нацполіції встановили особу підривника й затримали його ввечері того ж дня на автовокзалі. Він планував втечу до Києва.
Під час обшуку в орендованій квартирі знайдено складові для виготовлення вибухівки та інші речі, що мають значення для слідства. Також у нього вилучили телефон із доказами співпраці з РФ.
Мешканцю Одеси висунули підозру за ч. 2 ст. 258 КК України (теракт). Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої. Наразі слідчі встановлюють інших причетних до організації злочину.
Вибухи в Україні - новини за темою
Нагадаємо, 20 лютого в Одесі стався вибух, унаслідок якого пошкоджено три автомобілі. Поліцейські повідомили, що здетонувала невідома вибухівка. Постраждалих немає.
Також 14 лютого в центрі Миколаєва стався потужний вибух, який забрав життя двох людей і залишив пораненими ще вісьмох.
Як повідомляв Главред, 5 лютого вибух пролунав у Кам'янці-Подільському неподалік територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Внаслідок вибуху одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень.
Читайте також:
- Намагався переплисти Дніпро в ластах: СБУ затримала агента ФСБ
- Працював на ФСБ і навів ракетний удар по Дніпру: СБУ затримала відомого адвоката
- РФ планувала удари по аеродромах базування F-16: СБУ викрила підступний план ФСБ
Що таке ФСБ
Федеральна служба безпеки РФ - федеральний орган виконавчої влади, який займається державним управлінням у сфері забезпечення безпеки Росії, боротьби з тероризмом, захисту та охорони державного кордону, охорони внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної економічної зони, континентального шельфу та їхніх природних ресурсів. Координує контррозвідувальну діяльність.
ФСБ є основним правонаступником КДБ СРСР.
Належить до державних воєнізованих організацій, які мають право купувати бойову, ручну, стрілецьку та іншу зброю.
Керівництво діяльністю ФСБ Росії здійснюється президентом РФ.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред