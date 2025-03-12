Залаштунки переговорів у Джидді: у МЗС розповіли, як "Україна змінила хід гри"

Зеленський зіграв ключову роль у переговорах у Джидді, вважає речник МЗС.

https://glavred.net/politics/zakulise-peregovorov-v-dzhidde-v-mide-rasskazali-kak-ukraina-izmenila-hod-igry-10646510.html Посилання скопійоване

Залаштунки переговорів у Джидді / колаж: Главред, фото: Fb Heorhii Tykhyi

Що сказав Георгій Тихий:

Зеленський у дистанційному режимі спрямовував дії учасників переговорів

Особиста роль перемовників колосально важлива

Україна перехопила стратегічну дипломатичну ініціативу

Президент України Володимир Зеленський у віддаленому режимі скеровував дії української делегації на переговорах з американцями в Джидді (Саудівська Аравія). Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Він назвав ці переговори "одними з найцікавіших із тих, у яких доводилося брати участь" із погляду мистецтва дипломатії, стратегічного мислення, пошуку нестандартних рішень, грамотного балансу гнучкості та твердості, вміння йти на тактичні кроки заради кінцевої мети.

відео дня

"Усе це вчора продемонструвала українська делегація і насамперед президент України, який у дистанційному режимі спрямовував її дії. Звісно, всі подробиці можна буде розкрити лише через багато років", - зазначив Тихий.

Утім, він зазначив, що кількома нюансами, які не зашкодять, може поділитися публічно. Тихий нагадав, що переговори тривали загалом понад вісім годин - майже безперервно, якщо не враховувати обід, під час якого теж тривала робота.

"Історики недооцінюють роль людського виснаження в ухваленні історичних рішень. Саме в ці останні години ендшпіля, коли втома вже дається взнаки, раптом стає можливим вихід із глухого кута і навіть важкі компроміси. Коротше кажучи, гору бере той, хто здатний витягнути останні півтора кілометра на голій силі волі та характеру. А ще - контролювати емоції. Власне, у дні, що передували зустрічі, це було ключове завдання, з яким ми всі, вважаю, загалом впоралися", - додав він.

Також речник МЗС зазначив, що важливим нюансом було емоційне та інформаційне тло зустрічі. Воно визначало межі простору для компромісів і впливало на переговорні позиції. Увечері перед зустріччю інфопростір був повністю забитий статтями з "неназваних джерел". Важливими були перебування ЗМІ на місці та професійна робота з ними.

Тихий окремо подякував прессекретарці Держдепартаменту США Теммі Брюс та її команді за професійну співпрацю в дружній атмосфері.

Також спікер зазначив, що особиста роль перемовників колосально важлива. Він розповів деякі деталі переговорів.

"В українській делегації був представлений і дипломатичний, і військовий блок, усі проявили себе максимально професійно, принципово і мудро. Пам'ятаю, як в один із найважчих моментів уже під кінець міністр Андрій Сибіга подивився на мене впівоберта і в його виразі обличчя читалося "ну і ну", але також спокійне "все буде гуд". На фінальних стадіях роботи над драфтом спільної заяви, яка тривала кілька годин, ключову роль зіграв особисто президент України Володимир Зеленський. Саме він спрямував дії делегації на залізобетонний захист низки принципових позицій і мудру гнучкість щодо інших, що дало змогу вийти на фінальний позитивний результат", - зазначив Тихий.

Він додав, що деякі деталі переговорів і рішення були озвучені публічно. Додаткових коментарів із цього приводу немає. Утім, окремо Тихий додав, що в літаку "дізнався коротке сухе підтвердження від наших дипломатів у Польщі про те, що всі процеси в Жешуві (щодо відновлення допомоги від США - ред.) щойно були відновлені". Також речник МЗС додав, що дивився на те, як у російському інфопросторі "пожежники їздять і люди метушаться".

"Тому що побачили, що Україна щойно повністю перехопила стратегічну дипломатичну ініціативу і змінила хід гри", - додав він.

Переговори в Джидді - що відомо:

Раніше повідомлялося про те, що переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії завершилися. Під час переговорів сторони зробили важливі кроки для досягнення стабільного миру в Україні. Учасники переговорів дійшли згоди про введення тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжено за взаємною згодою сторін.

Як повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо прокоментував переговори представників Вашингтона і Києва, що відбулися в Саудівській Аравії. За результатами переговорів з українською делегацією в Саудівській Аравії, під час спілкування з журналістами в Джидді, він заявив, що "тепер м'яч на боці" РФ.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак перед переговорами заявив, що головне завдання - почати мирний процес, Київ налаштований на конструктивний діалог із Вашингтоном. При цьому Єрмак не став розкривати деталі можливих поступок України.

Читайте також:

Що таке МЗС України? Міністерство закордонних справ України (МЗС України) - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред