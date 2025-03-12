Сиротами стали одразу двоє дітей: у Кривому Розі ракета РФ вбила жінку

Загибель жінки внаслідок ворожої атаки стала непоправною втратою для її дітей.

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Жертвою російського терору стала працівниця КРВА / Колаж: Главред, фото: ДСНС Дніпропетровщини, Facebook Євгенія Ситниченка

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Внаслідок удару РФ по Кривому Рогу загинула людина, постраждали ще 14

Окупанти забрали життя у матері двох дітей

12 березня країна-агресорка Росія завдала подвійного удару балістичним озброєнням по Кривому Рогу. Окупанти влучили у об'єкт інфраструктури, внаслідок чого загинула одна людина, ще 14 осіб поранені.

Загиблою виявилася 47-річна Ірина Васюк, яка працювала у Криворізькій районній військовій адміністрації. Про це повідомив очільник КРВА Євген Ситниченко у Facebook.

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"Надзвичайно щира, добра і завжди привітна. Стільки чуйності та віри в справедливість було в цій людині. Ірина була чудовою колегою і відповідальною працівницею. Непоправна втрата для близьких та всього нашого колективу", - написав він.

Ситниченко також розповів, що у загиблої внаслідок ворожого удару залишились двоє дітей, які стали напівсиротами, та чоловік.

Удар по Кривому Рогу - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що вранці 12 березня у Кривому Розі прогриміла серія вибухів. Місцева влада повідомила про ракетний удар країни-агресора РФ та "приліт" в інфраструктурний об'єкт.

Згодом стало відомо, що станом на 11:12 вже була інформація про 14 поранених внаслідок ранкової ракетної атаки, серед них 9 жінок. Серед постраждалих є четверо важких (у тому числі дві жінки 79-ти та 46-ти років) та один чоловік 58 років у вкрай важкому стані.

Раніше також російські окупанти атакували Кривий Ріг ввечері 5 березня. Ворог завдав удару по об'єкту цивільної інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа.

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Хто такий Євген Ситниченко? Євген Ситниченко - голова Криворізької райдержадміністрації з лютого 2021 року. З початку повномасштабного військового вторгнення росії на територію України Євген Ситниченко об'єднав зусилля представників різних промислових та сільськогосподарських підприємств, малого та середнього бізнесу, громадських та благодійних фондів та організацій, волонтерів Криворізького району задля всебічної допомоги Силам Оборони України, йдеться на сайті КРДА.

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