У Трампа назвали сценарій США в разі відмови Путіна від припинення вогню

Трамп хоче не припинення вогню на умовні 30-60 днів, а встановлення стійкого миру, зазначив Марко Рубіо.

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США припускають, що Росія скаже "ні" припиненню вогню - Рубіо / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Коротко:

Очікуються складні перемовини з РФ

Вашингтон припускає відмову РФ від припинення вогню

Тоді США зроблять висновки

Білий дім припускає варіант розвитку подій, за якого агресорка Росія може відмовитися від припинення вогню в Україні. Тоді команда Трампа буде ретельно аналізувати ситуацію і зробить певні висновки щодо цілей і настрою Кремля. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Під час брифінгу в Ірландії він розповів про те, що Трамп прагне припинити вогонь не на 30 або 60 днів, а добитися стійкого миру.

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"(А для цього, - ред.) обидві сторони повинні будуть сісти за стіл перемовин", - вважає Рубіо.

За словами дипломата, Штати детально аналізуватимуть ситуацію, якщо РФ скаже "ні" перемир'ю в Україні.

"Якщо Росія скаже "ні", то нам потрібно буде все проаналізувати і з'ясувати, де наше місце у світі і що вони хочуть зробити. Якщо вони скажуть "ні", це скаже багато про те, які їхні цілі та налаштованість", - каже Рубіо.

Також він додав, що на останній зустрічі представників США і РФ росіяни "висловили готовність" завершити війну.

"Ніхто не вдає, що ці перемовини будуть простими або швидкими", - наголосив Марко Рубіо.

Що відомо про перемовини у Саудівській Аравії / Інфографіка: Главред

Плани щодо завершення війни - головні новини:

Як повідомляв Главред, 11 березня в Джидді, Саудівській Аравії, відбулися консультації між Україною і США щодо завершення війни. Київ підтримав пропозицію Вашингтона встановити припинення вогню терміном на 30 днів.

Україна готова обговорювати питання запуску припинення вогню, зазначив керівник делегації Києва на перемовинах зі США в Саудівській Аравії Андрій Єрмак. Якщо Росія погодиться, Київ буде готовий до подальшого розвитку переговорного процесу.

США помножать санкції проти Росії та посилять Україну, якщо Москва відмовиться від припинення вогню, вважає президент Володимир Зеленський. Глава держави припустив, що в такій ситуації слід очікувати сильних рішень від Вашингтона.

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Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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