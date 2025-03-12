'Щоб переконати': у Трампа провели переговори з РФ, спецпредставник їде в Москву

Спеціальний представник адміністрації Трампа Стів Віткофф вирушає до Москви для переговорів із Кремлем.

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США намагаються переконати Росію укласти угоду про перемир'я / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube, kremlin.ru

Головне із заяви Левітт:

Радник Трампа Волц провів телефонну розмову з представником РФ

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф цього тижня вирушає до Москви

Адміністрація Трампа прагне переконати РФ укласти перемир’я

У середу, 12 березня, радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц провів переговори з представником Російської Федерації. Спецпредставник Трампа Стів Віткофф цього тижня прибуде до Москви. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News.

"Що стосується Росії, команда президента (США Дональда Трампа - Главред) продовжує спілкування з росіянами. Наш радник президента Майк Волц сьогодні провів телефонну розмову зі своїм російським колегою", - розповіла вона. відео дня

Також Левітт заявила, що спеціальний представник адміністрації Трампа Стів Віткофф вирушає до Москви для переговорів із Кремлем щодо можливого укладення перемир'я. За словами прессекретарки Білого дому, візит відбудеться цього тижня.

"Наша команда активно працює. Віткофф прямує до Москви цього тижня, щоб переконати Росію укласти цю угоду. Ми сподіваємося, що вони погодяться", - зазначила Левітт.

Переговори про припинення вогню - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше 12 березня Дональд Трамп заявив, що після зустрічі української та американської делегацій 11 березня, США відправили своїх представників до Росії. За його словами, Вашингтон отримав "певні позитивні сигнали щодо припинення вогню".

Також держсекретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що припинення вогню між Росією та Україною може бути досягнуте вже за кілька днів, якщо Москва піде на це. Він наголосив, що європейські гарантії безпеки для України стануть частиною переговорів, а питання санкцій проти РФ неминуче постане на порядку денному.

Крім цього, команда Трампа не виключає, що Росія може відмовитися від припинення вогню в Україні. За словами Рубіо, Трамп прагне не тимчасового перемир'я, а довготривалого миру, що потребує переговорного процесу між сторонами.

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Хто така Керолайн Левітт? Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

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