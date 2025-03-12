Відмова Путіна від пропозиції Трампа: Зеленський зробив прогноз щодо кроків США

Президент не знає, чи погодиться агресор Росія на 30-денне перемир'я.

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Україна може розраховувати на сильні кроки США щодо Росії, якщо Москва не піде на перемир'я - Зеленський / Колаж: Главред

Що сказав Зеленський:

США можуть посилити Україну, якщо РФ не піде на припинення вогню

США здатні посилити санкції в разі відмови Путіна від миру

Наразі незрозуміло, чи піде Росія на перемир'я

Якщо Росія відмовиться від припинення вогню в Україні, Сполучені Штати посилять Київ і накладуть на агресора Росію більш жорсткі санкції. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, під час брифінгу за підсумками зустрічі делегацій Києва і Вашингтона в Саудівській Аравії, він припустив, що українська сторона може розраховувати на "сильні кроки" від адміністрації Трампа в разі відмови Москви припинити вогонь на полі бою.

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"Сильні кроки щодо російської сторони (з боку США, - ред.). Я так розумію, що ми можемо розраховувати на сильні кроки. Не знаю, деталей поки що не знаю, але ми говоримо про санкційні дії відповідно, ну, і посилення України", - сказав Зеленський.

Також президент не знає, які шанси на те, що Москва погодиться з 30-денним перемир'ям.

"Подивимося", - наголосив Володимир Зеленський.

Перемовини України та США - що відомо про їхні підсумки:

Як повідомляв Главред, у Джидді, Саудівської Аравії, 11 березня відбулися консультації делегацій України та США щодо можливості завершення російсько-української війни. За підсумками перемовин Київ підтримав ініціативу Вашингтона про тимчасове припинення вогню на 30 днів.

Україна готова обговорювати технічне забезпечення припинення вогню, сказав глава делегації Києва на зустрічі зі США Андрій Єрмак. Якщо РФ погодиться, українська держава буде готова до подальшого переговорного процесу.

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сподівається, що Росія погодиться припинити вогонь. Глава Білого дому анонсував зустрічі з представниками Москви 12 березня. Також Трамп знову готовий запросити Зеленського в Білий дім.

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