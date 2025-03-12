Що передбачатиме 30-денне припинення вогню: в ОП розкрили три основні пункти

Перемир'я поширюватиметься і на фронт, і на тил.

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Що саме передбачатиме 30-денне перемир’я / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, УНІАН

Ключові тези:

30-денне припинення вогню - це комплексне перемир'я

Перемирʼя буде стосуватися і фронту, і тилу

Тридцятиденне перемир'я, яке запропонували представники США під час зустрічі в Саудівській Аравії, передбачатиме припинення вогню не лише на лінії зіткнення, але й відсутність повітряних атак. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю Укрінформу.

Він пояснив, що 30-денне припинення вогню - це комплексне перемир'я.

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Перший аспект - повне перемир'я у повітрі.

"Найперше – про припинення обстрілів у повітрі будь-якими видами зброї – чи то балістичними й крилатими ракетами, чи то керованими авіабомбами, чи то БпЛА, включно з дронами дальнього радіуса дій", - розповів Жовква.

Другий важливий аспект – це перемир'я на морі, що передбачатиме розблокування транспортних шляхів та безпеку судноплавства.

"Йдеться про повне забезпечення того, щоб транспортні шляхи, які існують, працювали надалі. Ми бачимо, що буквально вчора був відповідний обстріл, тож сьогодні, на жаль, можемо констатувати, що небезпеки повно в судноплавстві, у тій частині Чорного моря, де йдуть українські та не лише українські судна", - пояснив заступник керівника ОП.

Третій аспект — перемир'я на суходолі, включаючи лінію зіткнення, яке було погоджено вчора.

Тридцятиденне перемир'я між Україною та Росією - новини за темою

Як писав Главред, 11 березня у Саудівській Аравії пройшли переговори делегацій України та США. Представники обох країн дійшли згоди щодо 30-денного припинення вогню, яке можуть продовжити.

Наступного тижня Україна планує обговорити операційні деталі забезпечення режиму припинення вогню, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу після переговорів із США в Саудівській Аравії. У разі згоди Росії на припинення вогню Україна готова розпочати подальші переговори щодо завершення війни.

Міністр оборони Рустем Умєров також підтвердив, що Україна погодилася на 30-денне перемирʼя. Він наголосив, що тимчасове припинення вогню можливе тільки за взаємною згодою з РФ. Це не про заморожений конфлікт, а про початок шляху до справедливого завершення війни.

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Хто такий Ігор Жовква? Ігор Жовква — український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол. Кандидат політичних наук (2005). Доцент (2014). Керівник Головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації Президента України (з 2014). Заступник Керівника Офісу Президента України з 10 вересня 2019 року, пише Вікіпедія.

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