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Путін або піде на "незручні компроміси", або викличе гнів Трампа - CNN

Руслана Заклінська
12 березня 2025, 18:37
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Рішення Росії щодо припинення вогню в Україні може стати ключовим моментом у відносинах Трампа та Путіна, пише CNN.
Путін або піде на 'незручні компроміси', або викличе гнів Трампа - CNN
Відмова РФ від перемир'я може змінити політику Трампа / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Главред

Головне:

  • Рішення РФ щодо перемир’я стане тестом для відносин Трампа і Путіна
  • Якщо Путін відмовиться припинити вогонь, це може викликати гнів Трампа
  • Росія буде змушена йти на компроміси

Рішення Росії щодо припинення вогню в Україні може стати поворотним моментом у відносинах президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна. Якщо Кремль відмовиться від 30 днів тиші, то може викликати гнів Трампа. Про це пише CNN.

Журналісти зазначили, що нещодавно Трамп заявив, що "всі карти в руках Росії". Проте тепер президент США, свідомо чи ні, міг розкрити блеф Путіна.

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Як повідомляє CNN, це питання може поставити Росію перед складним вибором і змусити її йти на незручні компроміси, яких Путін намагався уникнути. Попри численні заяви Кремля про готовність до переговорів, ключовою умовою Москви залишається збереження контролю над окупованими територіями України.

"Поступка якоюсь мірою може бути неминучою. Навіть якщо російські переговорники зможуть нав'язати свої умови припинення вогню (вихід ЗСУ з Курської області), важко уявити, що її більші територіальні вимоги, а також одна лише мета усунення НАТО з її західного флангу, будуть виконані", - йдеться у статті.

Крім того, інша ключова мета Кремля – "демілітаризація" України – наразі виглядає абсолютно нереалістичною. Аналітики зазначають, що Захід категорично не погодиться на цей сценарій, оскільки він означатиме надто великі поступки перед Росією.

"Але в обмін на всі поступки та похвалу Трамп тепер може очікувати, що лідер РФ гратиме за правилами або ризикне викликати його гнів", - зазначили у матеріалі.

Путін або піде на 'незручні компроміси', або викличе гнів Трампа - CNN
Які результати переговорів між Україною та США в Саудівській Аравії / Інфографіка: Главред

Припинення вогню в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський підтвердив, що Київ прийняв пропозицію США про 30-денне припинення вогню, хоча не має ілюзій щодо намірів Росії. Якщо Москва відмовиться від перемир’я, Україна розраховує на рішучу відповідь США.

Також держсекретар США Марко Рубіо заявив, що команда Дональда Трампа не виключає можливості, що Росія відмовиться від припинення вогню в Україні. За його словами, Трамп прагне не короткострокового перемир'я, а стійкого миру, що потребує переговорів між сторонами.

Путін може погодитися на перемир’я, але з власними умовами, пише Bloomberg. Він прагне виграти час і забезпечити Москві вигідні умови припинення бойових дій.

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Що відомо про CNN?

CNN — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Зараз розташована у м. Атланта, штат Джорджія, США. CNN першою почала цілодобове мовлення у 25-ту річницю свого заснування, 1 червня 2005 року, пише Вікіпедія.

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