Трамп назвав дату "великого дня" і почав погрожувати Путіну

Трамп відзначив позитивні сигнали в процесі щодо припинення вогню в Україні.

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Трамп видав нові заяви / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Президент США Дональда Трамп виступив із новими заявами після переговорів у Саудівській Аравії. Він заявив, що США отримали "позитивні сигнали" і сподівається, що йому вдасться домогтися припинення вогню. Про це повідомляє Sky News.

"Люди їдуть до Росії"

Дональд Трамп заявив про те, що тепер питання припинення вогню залежить від Росії. Він додав, що американська делегація прибуде до Москви.

"Зараз у нас є люди, які їдуть до Росії ... Сподіваюся, ми зможемо домогтися припинення вогню ... Тепер усе залежить від Росії", - сказав Трамп.

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Повідомляється, що до Москви може вирушити спецпредставник на Близькому Сході Стів Віткофф. Його візит заплановано на цьому тижні.

Трамп акцентував увагу на необхідності зупинити війну, наголошуючи на масштабі руйнувань і смертей унаслідок російського вторгнення.

Трамп погрожує Путіну

Трамп очікує, що Росія погодиться на умови припинення вогню. Водночас американський президент починає погрожувати Путіну санкціями, якщо той вирішить відмовитися від пропозиції.

"Є речі, які можна зробити у фінансовому сенсі, які будуть дуже погані для Росії", - сказав Трамп.

Водночас він сподівається, що йому не знадобиться чинити тиск на РФ з метою припинення вогню.

"Вони ніколи нічого не забирали в мене. Вони забирали в Обами і Буша, і вони забирали у сплячого Джо Байдена. З Байденом вони хотіли захопити всю країну, але я думаю, що я зупинив це, але подивимося ... Ми могли б зробити речі дуже погані для Росії. Це було б руйнівно для Росії. Але я не хочу цього робити, тому що я хочу бачити мир", - сказав він.

Дата "великого дня"

Трамп також назвав дату так званого великого дня. Цим днем може стати 2 квітня. Про цю дату Трамп говорив, коли висловлювався про мита. Він натякнув на те, що Америка відповість на мита ЄС.

"ЄС діяв дуже жорстко. Тепер наша черга ... Ми відповімо на зустрічні мита ЄС", - сказав Трамп.

Припинення вогню в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Білий дім не виключає можливості, що Росія може відмовитися від припинення вогню в Україні. У такому разі адміністрація Трампа ретельно аналізуватиме ситуацію та робитиме висновки щодо намірів Кремля. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Під час брифінгу в Ірландії він наголосив, що Трамп прагне не тимчасового перемир’я на 30 або 60 днів, а досягнення стійкого миру.

На зустрічі з делегацією США Київ запропонував три ключові кроки: тиша в небі, тиша на морі та заходи довіри. Україна також підтримала ініціативу Вашингтона щодо 30-денного припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Радник із національної безпеки Майк Волц зазначив, що США й надалі просуватимуть цю ініціативу як у відносинах із Росією, так і на міжнародному рівні. Він повідомив журналістам після переговорів у Джидді, що держсекретар Марко Рубіо представить відповідну пропозицію на саміті G7, а президент Дональд Трамп — генсеку НАТО Марку Рютте 13 березня.

Bloomberg повідомляє про те, що Путін може погодитись на припинення вогню в Україні. Водночас зазначається, Володимир Путін буде затягувати переговори щодо припинення вогню для того, щоб забезпечити максимально вигідні умови для Москви.

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