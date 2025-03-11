"Наші воїни б'ються": нардеп допустив виведення Сил оборони з Курської області

Успіхи росіян на Курщині навряд чи пов'язані з припиненням передачі розвідданих від США, вважає Костенко.

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Нардеп допустив виведення Сил оборони з Курської області / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ISW

Що сказав Костенко:

Противник намагається витіснити ЗСУ з Курської області

Росіяни переважають там у силах і засобах

Ситуація на Курському плацдармі для Сил оборони складна. Росіяни не тільки тиснуть з усіх боків, а й намагаються створити умови для оточення. Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко.

"Те, що я знаю, що на цей момент цих умов (для оточення, - ред.) немає і противник намагається нас просто витіснити. Наші воїни б'ються. Якщо питання, чи можуть вони вийти - то так, можуть, якщо ситуація так складеться. Яке буде ухвалено рішення - чи будуть туди направлені резерви, чи буде ухвалено рішення відійти - це ми побачимо пізніше, коли ця активна фаза трохи зупиниться", - сказав Костенко. відео дня

Він зазначив, що успіхи росіян на Курщині навряд чи пов'язані з припиненням передачі розвідданих від Сполучених штатів. За словами нардепа, у цьому випадку йдеться про тактичний рівень даних.

"На цьому рівні більше розвіддані ЗСУ самі собі добувають за допомогою дронів. Так, там є якась інформація. Але це не те що ми перестали її отримувати і залишилися сліпими. Це низка чинників. По-перше, противник там переважає в силах і засобах. Якщо раніше пріоритет у противника був Покровськ і вони тут стояли, ми утримували їхні угруповання, то зараз у них пріоритет змінився", - додав Костенко.

Нардеп також заявив, що поки невідомо, яке саме рішення ухвалить вище військове керівництво України. За словами нардепа - просто віддати наказ на вихід Сил оборони з цього плацдарму може виявитися поганим рішенням.

"Я вважаю, що це може повести за собою погані наслідки. Адже ми досі стримуємо великі резерви противника на цьому напрямку. Які можуть або дійти до нашого кордону, деякими силами стати в оборону, а все інше буде перекинуте на схід або інший напрямок, щоб продовжувати наступальні дії. Або ми виходимо з Курщини, а вони продовжують наступ цими силами в бік Сум і захоплюють наші території. Тому не можна говорити, що просто вийшли і росіяни зупинилися без наслідків", - пояснив Костенко.

Ситуація в Курській області - останні новини

Як писав Главред, у The Telegraph повідомляли про загрозу оточення 10-тисячного угруповання українських військ у Курській області - після наступу росіян під Суджею.

Моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що російські війська накопичуються в селі Новеньке на Сумщині поруч із курським плацдармом ЗСУ. Наразі на кордоні областей і в районі села склалася критична і складна ситуація.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 10 березня заявив, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю РФ перебуває під контролем Сил оборони України.

Сирський підтвердив, що значна кількість російських військ разом із північнокорейськими військовими намагаються наступати на позиції українських захисників. Крім того, окремі ДРГ та малі піхотні групи окупантів намагаються заходити на українську територію.

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Хто такий Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

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