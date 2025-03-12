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Чи продовжиться мобілізація в період припинення вогню: у Раді зробили заяву

Ангеліна Підвисоцька
12 березня 2025, 17:57
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Україна погодилась на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню.
Чи продовжиться мобілізація в період припинення вогню: у Раді зробили заяву
Чи скасують мобілізацію на час припинення вогню / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, УНІАН

Що відомо:

  • Україна погоджується на 30-денне припинення вогню
  • Припинення вогню не передбачає скасування воєнного стану та мобілізації

Україна погодилась на пропозицію США про 30-денне припинення вогню по всій території. У Верховній Раді одразу сказали, чи буде скасовано воєнний стан та загальна мобілізація. Про це заявив секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, повідомляють Українські новини.

Він зазначив, що тимчасове припинення вогню не передбачає скасування мобілізації чи воєнного стану. Протягом цього часу РФ може продовжити накопичення сил, планувати операції та продовжувати розхитувати Україну зсередини.

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"Росіянам зараз важливо зробити перемир'я. Потім його продовжити, потім поставити умови про вибори. Далі – скасувати воєнний стан завести розмови про демобілізацію, щоб наша армія там розійшлась і продовжити бойові дії", – наголосив він.

Припинення вогню в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Білий дім не виключає можливості, що Росія може відмовитися від припинення вогню в Україні. У такому разі адміністрація Трампа ретельно аналізуватиме ситуацію та робитиме висновки щодо намірів Кремля. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Під час брифінгу в Ірландії він наголосив, що Трамп прагне не тимчасового перемир’я на 30 або 60 днів, а досягнення стійкого миру.

Чи продовжиться мобілізація в період припинення вогню: у Раді зробили заяву
Переговори між Україною та США / Інфографіка: Главред

На зустрічі з делегацією США Київ запропонував три ключові кроки: тиша в небі, тиша на морі та заходи довіри. Україна також підтримала ініціативу Вашингтона щодо 30-денного припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Радник із національної безпеки Майк Волц зазначив, що США й надалі просуватимуть цю ініціативу як у відносинах із Росією, так і на міжнародному рівні. Він повідомив журналістам після переговорів у Джидді, що держсекретар Марко Рубіо представить відповідну пропозицію на саміті G7, а президент Дональд Трамп — генсеку НАТО Марку Рютте 13 березня.

Bloomberg повідомляє про те, що Путін може погодитись на припинення вогню в Україні. Водночас зазначається, Володимир Путін буде затягувати переговори щодо припинення вогню для того, щоб забезпечити максимально вигідні умови для Москви.

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Хто такий Роман Костенко

Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

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перемир'я мирні переговори з Росією Роман Костенко
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