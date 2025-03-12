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Дрони атакували Суми, Дніпро і Харків: є руйнування, спалахнули пожежі

Анна Ярославська
12 березня 2025, 07:37
511
Місцева влада розповіла про наслідки російської атаки ввечері 11 березня.
Атака безпілотників на Дніпро
Російські дрони атакували Дніпро / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Коротко:

  • РФ атакувала Україну дронами
  • Є наслідки щонайменше у трьох містах та на Київщині

Увечері у вівторок, 11 березня, у низці областей України оголошували повітряну тривогу через атаку російських дронів. Під ворожий удар потрапили Суми, Дніпро, Харків та Київщина.

Місцева влада розповіла про наслідки російської атаки.

відео дня

Атака дронів на Київщину

У ДСНС повідомили, що уночі 12 березня через падіння уламків ворожого БПЛА у Фастівському районі загорівся меблевий магазин. Пожежу на площі 500 кв. м ліквідовано о 04:46.

Також у Фастівському районі горів приватний будинок, а в Обухівському та Броварському районах пошкоджено житлові будинки. Загоряння ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.

  • Атака дронів на Київщину
    Атака дронів на Київщину Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака дронів на Київщину
    Атака дронів на Київщину Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака дронів на Київщину
    Атака дронів на Київщину Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака дронів на Київщину
    Атака дронів на Київщину Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака дронів на Київщину
    Атака дронів на Київщину Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака дронів на Київщину
    Атака дронів на Київщину Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака дронів на Київщину
    Атака дронів на Київщину Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака дронів на Київщину
    Атака дронів на Київщину Фото: t.me/dsns_telegram

Атака на Дніпро

Пізно ввечері 11 березня голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив про масовану атаку дронів на Дніпро. За його словами, є інформація про руйнування інфраструктури. Спалахнули пожежі.

Уранці 12 березня Лисак повідомив, що було пошкоджено близько 10 приватних будинків. Розбито вікна в дитячому садку і школі.

Інформація про загиблих і постраждалих не надходила.

  • Атака дронів на Дніпро 11 березня 2025
    Атака дронів на Дніпро 11 березня 2025 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака дронів на Дніпро 11 березня 2025
    Атака дронів на Дніпро 11 березня 2025 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака дронів на Дніпро 11 березня 2025
    Атака дронів на Дніпро 11 березня 2025 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака дронів на Дніпро 11 березня 2025
    Атака дронів на Дніпро 11 березня 2025 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака дронів на Дніпро 11 березня 2025
    Атака дронів на Дніпро 11 березня 2025 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Вранці 12 березня Лисак уточнив, що з вечора і до самого ранку на Дніпропетровщині працювали сили ППО. Було знищено 19 БпЛА.

До лікарів звернувся 42-річний чоловік, який постраждав під час атаки на Дніпро. Його госпіталізували. Він перебуває у стані середньої тяжкості.

Пожежі, що виникли в місті, рятувальники загасили. На одній локації вогонь локалізували, гасіння триває.

Є наслідки і в Криворізькому районі. Там теж пошкоджена інфраструктура. Спалахнула пожежа.

Дрони атакували Суми, Дніпро і Харків: є руйнування, спалахнули пожежі
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Атака на Харків

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар дроном Шахед по Шевченківському району міста.

"Шахед влучив між приватними будинками. Пошкоджено кілька дворів. Пожежі немає. Наразі, на щастя, без жертв і постраждалих", - написав він у Telegram.

Пізніше Терехов уточнив, що на місці падіння Шахеда одна людина отримала гостру реакцію на стрес. Медичну допомогу надали на місці.

Атака на Суми

У Сумах російський безпілотник влучив у складське приміщення. За попередніми даними, постраждалих немає, повідомили в Сумській міській військовій адміністрації.

Наслідки атаки на Суми
Наслідки атаки на Суми / Фото: t.me/sumy_mva

Як писав Главред, унаслідок вечірнього удару країни-агресора РФ по Одесі 11 березня було пошкоджено суховантаж. Удар РФ завдала о 20:17 по Одеському морському порту. Було зафіксовано влучання балістичної ракети в кут причальної стінки між 34-м і 35-м причалами.

На судні під прапором Барбадосу, яке прибуло з Алжиру і завантажувало 30 тисяч тонн пшениці, виникла пожежа. У цей час на борту перебувало 12 членів екіпажу, внаслідок удару РФ загинуло четверо людей.

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