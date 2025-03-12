Стало відомо, чи обговорювали в Джидді відставку Зеленського і вибори в Україні

Ви дізнаєтеся:
- Чи обговорювали в Джидді можливу відставку Зеленського
- Чи говорили сторони про проведення виборів в Україні
11 березня між США та Україною відбулися переговори в Джидді (Саудівська Аравія) щодо завершення війни. Під час переговорів сторони не обговорювали відставку президента Володимира Зеленського. Про це написала в соцмережі Х журналістка Fox News Нана Саджай.
"Джерело, яке безпосередньо бере участь у переговорах між США та Україною, повідомило мені, що проведення виборів або відставку президента Зеленського не обговорювали в Джидді", - ідеться в повідомленні.
Розмови про відставку Зеленського - що відомо
28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася скандалом.
Зеленський достроково залишив Білий дім. Угоду про корисні копалини не було підписано.
Пізніше Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо звинуватив Зеленського в нібито спробі зриву планів Вашингтона щодо мирного процесу.
Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волтц прямо сказав, що Білий дім хоче відставки Зеленського.
"Україні потрібен лідер, який може мати справу з Вашингтоном, Москвою і покласти край війні", - сказав він.
Він також порівняв президента України з "колишньою, яка хоче посперечатися про все, що ви сказали 9 років тому, щоб розірвати відносини".
Видання Bloomberg із посиланням на неназваного європейського чиновника писало про те, що частина радників президента США Дональда Трампа пропонує включити в майбутню угоду щодо врегулювання війни в Україні пункт про відставку Володимира Зеленського з посади президента.
Сам президент Зеленський назвав умову свого відходу у відставку. За його словами, це членство України в НАТО.
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