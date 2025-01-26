Вибори в Білорусі та сценарії закінчення війни: головні новини України (дайджест)

Новини України 26 січня станом на 19:30: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 19:30 26 січня / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, соцмережі, kremlin.ru, 22 ОМБр

Головні новини України станом на 19:30. Добірка Главреда:

Ворожі дрони вдарили по будинках: РФ атакувала два великих міста України

У ніч на 26 січня про небезпеку застосування країною-агресором Росією ударних БпЛА одразу у у декількох областях України повідомили Повітряні Сили ЗСУ, після чого вибухи прогриміли у Харкові та Сумах.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто зазнало атаки БпЛА. Ворог вдарив дроном у приватний будинок в Основʼянському районі. Попередньо, відомо про пошкодження вікон, даху та частини будівлі.

відео дня

В Рязані прогриміли вибухи, небо "палало": українські дрони добивали НПЗ - деталі

У ніч на 26 січня в Рязані, що в країні-агресорці Росії пролунали гучні вибухи. Місцеві мешканці повідомили, що безпілотники атакували нафтопереробний завод.

Як пишуть росЗМІ, внаслідок удару на території НПЗ знову виникла пожежа. Це вже друга атака на цей завод за останні дві доби. Ситуацію встиг прокоментувати губернатор Павло Малков.

Вирішальну роль зіграє Трамп: The Times назвала 4 сценарії завершення війни

Аналітики виділили чотири реалістичні варіанти завершення війни Росії проти України, зокрема відкидаючи малоймовірні, як-от раптова смерть Володимира Путіна або несподіваний прорив українського контрнаступу. Вирішальну роль у позитивному для України результаті війни може зіграти новообраний президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє The Times.

У Білорусі стартували президентські вибори: в МЗС України попередили Лукашенка

26 січня у Білорусі розпочалися так звані президентські вибори, участь у яких знову взяв самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко.

Як пишуть білоруські ЗМІ, по усій країні вже відкрили дільниці для голосування, загалом їх створено 5325. Голова ЦВК Білорусі Ігор Карпенко заявив, що міжнародні спостерігачі нібито проводять моніторинг виборчого процесу.

Оточення ЗСУ та окупація Великої Новосілки: українські військові вийшли з заявою

Окупаційна армія країни-агресорки Росії продовжує тиснути на українських військових в районі населеного пункту Велика Новосілка, що у Донецькій області. Однак наразі не йде мова про окупацію селища.

Про це в етері "Суспільного" розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов. За його словами, подробиці боїв в районі населеного пункту наразі не відкривають з метою операційної безпеки, але ворогу не вдалося повністю захопити населений пункт.

Український кінорежисер, колишній керівник управління держрегулювання та реалізації кінопроєктів у Держкіно і військовий Станіслав Притула загинув на фронті. Чоловікові було 40 років.

Сумну новину повідомила його дружина Лариса у Facebook. Жінка написала, що Станіслава не стало ще 22 січня.

Вибухи та пожежа в Рязані: Генштаб ЗСУ підтвердив атаку та розкрив наслідки

Сили оборони України повторно завдали ударів по об'єктах Рязанської нафтопереробної компанії, яка забезпечує російську армію, та по передовому пункту управління окупантів у районі селища Коренево Курської області РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

1250 авіабомб та понад 750 ударних дронів: Зеленський розкрив деталі ударів РФ

Російські окупаційні війська за останній тиждень атакували територію України сотнями повітряних цілей. Про це у своєму Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, РФ за тиждень випустила по Україні близько 1250 авіабомб, понад 750 ударних дронів і понад 20 ракет різних типів.

В Британії назвали 4 сценарії закінчення війни: який з них найреалістичніший

Британське видання The Times визначило чотири можливі сценарії розвитку війни в Україні, які впливатимуть на дії президента США Дональда Трампа. Серед цих сценаріїв є як сприятливі для України, так і негативні. Очікується, що Володимир Путін намагатиметься забезпечити для себе найбільш вигідний результат. Водночас президент США має діяти з позиції сили, щоб створити для України сприятливі умови. Таку думку висловив експерт-міжнародник і кандидат політичних наук Станіслав Желіховський у коментарі 24 Каналу, наголосивши, що Україні необхідно продовжувати нарощувати чисельність війська.

Розв'язка війни в Україні: Лукашенко вийшов із заявою та назвав терміни

Самопроголошений президент Білорусі та чинний кандидат на теперішніх "виборах" Олександр Лукашенко заявив, що у 2025 році "буде якась розв'язка українського конфлікту".

Як передають білоруські ЗМІ, за його словами, не йде мова про закінчення війни цього року. Лукашенко переконаний, що конфлікти між країною-агресоркою Росією та Україною триватимуть і далі.

Трамп і Путін готові до дзвінка: ЗМІ назвали можливі теми розмови

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін сигналізують, що найближчим часом відбудеться їхня телефонна розмова. ABC News пише, що сторони можуть обговорити кілька основних питань.

Ця ситуація є складною та багатогранною, адже дипломатичні кроки президента Трампа щодо вирішення війни в Україні несуть як можливості, так і виклики.

ЗМІ дізналися, коли Трамп закінчить війну і хто з українців був на його інавгурації

Побоювання щодо того, що президент США Дональд Трамп може відмовитися від підтримки України і піти на болючі для країни компроміси, є помилковими. Ба більше, Трамп хоче закінчити війну в Україні вже до весни 2025 року. Про це розповіли джерела британському виданню The Independent.

Останніми тижнями західні медіа все частіше публікують матеріали, так званих "мирних планів" та сценаріїв закінчення війни в Україні. Своєю чергою, очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив що жодного "мирного плану" за "100 днів" не існує. Про це він написав у Telegram.

"Орєшнік" з'явиться в Білорусі "з дня на день": яка в Лукашенка мета

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожує Україні та Європі російською ракетою "Орєшнік". Він заявив, що ця ракета нібито прибуде у Білорусь "з дня на день". Відео вже розлетілися в Мережі.

В Україну йде справжня весна: коли буде майже +20

Україну накриває весняна погода. До кінця січня буде ще тепліше. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

У понеділок, 27 січня, буде рвучкий вітер, але сухо та достатньо тепло. Температура повітря підвищиться до +11 градусів, а на території західних та південних областей - до +13 градусів. Температура повітря продовжить підвищуватись, а кінець січня буде "дуже теплим".

У районі Часового Яру на Донеччині українські військові зафіксували підрозділи російського спецзагону "Ахмат" і колишніх "вагнерівців". Про це повідомив представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Андрій Полухін в етері Суспільне новини.

За його словами, на Краматорському напрямку діє дуже підготовлена піхота, яка пройшла інтенсивну підготовку. Росіяни готові до бойових дій, як у міській місцевості, так і в полях.

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