В Британії назвали 4 сценарії закінчення війни: який з них найреалістичніший

В команді Трампа повинні врахувати те, що переговори щодо завершення війни в Україні мають враховувати її інтереси, зазначив аналітик.

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Названо найреалістичний сценарій закінчення війни / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Коротко:

The Times окреслило 4 сценарії закінчення війни в Україні

Путін навряд погодиться на надання Україні сильних гарантій безпеки

Якщо РФ відмовиться від переговорів, війна продовжиться в теперішній інтенсивності

Британське видання The Times визначило чотири можливі сценарії розвитку війни в Україні, які впливатимуть на дії президента США Дональда Трампа. Серед цих сценаріїв є як сприятливі для України, так і негативні. Очікується, що Володимир Путін намагатиметься забезпечити для себе найбільш вигідний результат. Водночас президент США має діяти з позиції сили, щоб створити для України сприятливі умови. Таку думку висловив експерт-міжнародник і кандидат політичних наук Станіслав Желіховський у коментарі 24 Каналу, наголосивши, що Україні необхідно продовжувати нарощувати чисельність війська.

Сценарії, описані у The Times:

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Поразка України – тривала війна з боку Росії без перспектив переговорів.

Поганий мир – через брак підтримки з боку Заходу Україна змушена укласти невигідну угоду.

Замороження конфлікту – стабілізація ситуації без остаточного врегулювання, що може призвести до подальшої ескалації.

Мирне врегулювання – найбільш сприятливий варіант для України, коли за підтримки США вона зможе вести переговори з позиції сили.

Желіховський зазначив, що, окрім цих сценаріїв, можливі й інші варіанти, але найбільш імовірним залишається лише один.

"Якби Путін погодився на перемовини, тобто зупинка гарячої фази по лінії фронту з незначними територіальними обмінами, наприклад щодо Курщини та Харківщини, і з можливими гарантіями безпеки, але не вступу України в НАТО", – наголосив він.

Желіховський висловив сумніви щодо ймовірності розгортання миротворчих сил Заходу на території України. На його думку, можливим є лише розміщення мінімальних мілітаризованих підрозділів із незначним озброєнням для контролю лінії фронту та виконання можливих домовленостей між Україною та Росією.

Він також зауважив, що малоймовірно, щоб російський диктатор погодився на надання Україні сильних гарантій безпеки, оскільки Путін намагатиметься максимально обмежити їх.

"Нам головне зберегти чисельність своїх військ, їх посилювати та збільшувати кількість. Це найкраща гарантія безпеки. Важливо й те, щоб на Україну не був накладений мораторій на членство в ЄС", – підкреслив він.

Кандидат політичних наук наголосив на важливості для українського керівництва сформувати спільний дипломатичний фронт із адміністрацією Трампа для посилення тиску на Кремль. При цьому варто посилювати оборонні спроможності України ще до підписання ймовірної мирної угоди.

Якщо Путін відмовиться від мирних домовленостей, війна може тривати в нинішньому темпі. У такому разі Україна продовжуватиме боротися та активно співпрацюватиме з європейськими партнерами, адже адміністрація Трампа може частково скоротити допомогу.

"В Трампа все ж мають зрозуміти, що перемовини мають бути з урахуванням українських інтересів та з позиції сили щодо Москви. Лише так можна буде досягти угоди", – додав Желіховський.

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Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська окупаційна армія продовжує чинити тиск на позиції українських військових у районі Великої Новосілки на Донеччині. Водночас про окупацію селища наразі не йдеться, повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Аналітики окреслили чотири реалістичні сценарії завершення війни Росії проти України, відкидаючи менш ймовірні, такі як раптова смерть Путіна або несподіваний прорив українського контрнаступу. За даними The Times, вагому роль у позитивному для України розвитку подій може відіграти новообраний президент США Дональд Трамп.

Російські війська посилюють тиск уздовж усієї лінії фронту, зокрема на Донеччині, де ситуація залишається надзвичайно складною. Кремль продовжує зосереджувати сили для виконання завдання, поставленого Володимиром Путіним, — досягнення адміністративних кордонів області. Як повідомляють аналітики DeepState, станом на 26 січня противник узяв під контроль населений пункт Времівка, а також зафіксовано просування окупантів в інших районах.

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Що таке The Times? The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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