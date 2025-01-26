В Рязані прогриміли вибухи, небо 'палало': українські дрони добивали НПЗ - деталі

Місцева влада вкотре намагається приховати невтішні для РФ наслідки атаки.

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Рязанський НПЗ забезпечує ворожу армію важливими ресурсами, тому його знищення надважливе / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

У Рязані прогриміли вибухи

Українські БпЛА атакували місцевий НПЗ

Сили оборони України провели успішну операцію

У ніч на 26 січня в Рязані, що в країні-агресорці Росії пролунали гучні вибухи. Місцеві мешканці повідомили, що безпілотники атакували нафтопереробний завод.

Як пишуть росЗМІ, внаслідок удару на території НПЗ знову виникла пожежа. Це вже друга атака на цей завод за останні дві доби. Ситуацію встиг прокоментувати губернатор Павло Малков.

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Однак, у кращих традиціях російських офіційних осіб, він не став говорити правду про ситуацію в області, а стверджує, що нібито усі БпЛА збито і постраждалих немає.

Натомість кадри у Мережі, які опублікували жителі, свідчать, що безпілотники таки досягли цілі. Це підтверджує і керівник ЦПД РНБО України Андрій Коваленко у Telegram.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео наслідків удару безпілотників по Рязанському НПЗ:

"Рязанський НПЗ добивається. Це паливо для воєнної техніки і не тільки", - написав він.

Також неспокійну ніч у Рязані прокоментував керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко. За його словами Сили оборони України здійснили успішний повторний удар по Рязанській нафтопереробній компанії.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Удари України по Рязанському НПЗ - що відомо

Раніше, весною 2024 року Рязанський НПЗ був атакований українськими безпілотниками. У березні для удару було застосовано далекобійний дрон-камікадзе "Лютий". Повторну атаку НПЗ пережив у травні.

Нагадаємо, з кінця 2024 року Україна активізувала атаки по Рязанському НПЗ, який є одним з найбільших в РФ. Місцеві пабліки та очевидці неодноразово повідомляли про вибухи й полум’я поблизу заводу, припускаючи, що НПЗ знову міг стати ціллю атаки безпілотників.

Згодом, як писав Главред, у ніч на 24 січня 2025 року українськими безпілотниками було завдано ще одного удару по виробничих потужностях "Рязанської нафтопереробної компанії" та на нафтоперекачувальній станції "Рязань".

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Що відомо про Рязанський НПЗ Завод введено в експлуатацію в жовтні 1960 року. Підприємство перебуває під контролем "Роснєфті". Основна частина продуктів нафтопереробки експортується. Максимально можливий обсяг обробки НПЗ 17-18 мільйонів тонн нафти, пише Вікіпедія.

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