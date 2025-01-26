1250 авіабомб та понад 750 ударних дронів: Зеленський розкрив деталі ударів РФ

Лише рішучі заходи можуть зупинити російських повітряний терор, зазначив Володимир Зеленський.

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Зеленський розкрив деталі російських атак по Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Зеленський:

РФ атакувала Україну із застосуванням 1250 авіабомб, понад 750 ударних дронів і понад 20 ракет різних типів

Україна працює із країнами-союзниками над зменшення російського терору

Російські окупаційні війська за останній тиждень атакували територію України сотнями повітряних цілей. Про це у своєму Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, РФ за тиждень випустила по Україні близько 1250 авіабомб, понад 750 ударних дронів і понад 20 ракет різних типів.

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Він наголосив, що лише рішучі дії можуть зупинити терористів. Україна постійно працює з партнерами над посиленням оборонних можливостей і зменшенням здатності Росії тероризувати країну.

"Далекобійність важлива. Санкції важливі. Зменшення ціни на нафту важливе. Головне – все робити в єдності та рішучо захищати життя", - резюмував він.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у місті Вишневе під Києвом у ніч на 25 січня внаслідок атаки дронами постраждав 9-поверховий житловий будинок. Удар "Шахеда" спричинив руйнування балконів з 4-го по 8-й поверх, вибиті вікна та обвал перекриття сходової клітини в одному з під’їздів, повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська запустили дві ракети Х-59/69 і 61 дрон, серед яких були як "Шахеди", так і безпілотники-імітатори. ЗСУ знищили 2 ракети та 46 дронів, ще 15 безпілотників не досягли своїх цілей.

Авіаційний експерт Валерій Романенко зазначив, що Росія продовжує завдавати ударів по Україні, використовуючи запаси ракет і дронів. Основними цілями залишаються військово-промисловий комплекс, логістика постачання зброї від західних партнерів та енергетична інфраструктура.

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Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

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