"Страшна порожнеча": відомий український кінорежисер загинув на війні

Станіслав Притула був не тільки творцем, а й Людиною з великої літери, розповіли в Держкіно.

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Станіслав Притула / колаж: Главред, фото: facebook.com/stas.prytula

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Сумну новину повідомила дружина кінорежисера

У Держкіно прокоментували смерть Притули

Український кінорежисер, колишній керівник управління держрегулювання та реалізації кінопроєктів у Держкіно і військовий Станіслав Притула загинув на фронті. Чоловікові було 40 років.

Сумну новину повідомила його дружина Лариса у Facebook. Жінка написала, що Станіслава не стало ще 22 січня.

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"Я принесла вам біль. Стас загинув. Вибачте ті, хто знав його і любив. Кожен день цієї війни - у 2014, і три нескінченних останніх роки, - я виймала з грудей своє серце і міцно стискала його в долоні: "Тримайся. Ми вистоїмо. Він уціліє. Усе буде добре". Зараз у мене в руці попіл і страшна порожнеча всередині. Немає карми, богів і справедливості. Є лише вибір кожного з нас, прості рішення звичайних людей, за якими рухається цей світ. Коли ми народжувалися, нам не сказали, що буде війна. Ми дихали, жили, любили, сміялися, мріяли. Але хтось вирішив: війна. І ми на ній будемо вбиті", - написала кохана покійного героя.

Лариса також згадала, яким був Станіслав і наголосила, що ніколи не можна забувати тих, хто віддає своє життя заради мирного майбутнього.

"Стас мав силу робити правильний, чесний вибір, який рухав ту частинку Всесвіту, де він жив, до світла. Знайдіть у собі сили на щоденні правильні рішення. Щоб не марною була праця тих, хто тримав над нами небо і загинув. Прощавай, коханий. Чекаю на тебе в майбутньому. Там ми знову будемо щасливі".

Керівництво Держкіно на своїй сторінці у Facebook зазначило: "Станіслав був не тільки творцем, а й Людиною з великої літери - чуйною, відданою своїй справі та глибоко небайдужою до того, що відбувається у світі. Ми висловлюємо щиру подяку за його багаторічну плідну працю, самовідданість і незмінну підтримку українського кінематографа".

Втрати України у війні з РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп розкрив кількість загиблих бійців ЗСУ на війні. Росія більша, у неї велика армія, тому і втрати більші.

Також нещодавно повідомлялося, що на фронті загинув президент футбольного клубу. Героя не стало 12 січня в селищі Ямпіль Донецької області.

На жаль, крім цього, на фронті загинув переможець шоу "Танцюють всі". У 2013 році Володимир Риков став учасником української адаптації проекту "Танцюють всі" на каналі СТБ.

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Хто такий Станіслав Притула Станіслав Притула народився 30 квітня 1984 року в Києві. Здобув освіту в Київському національному лінгвістичному університеті. Працював у Держкіно. Потім Притула обіймав посаду керівника відділу кіно в компанії FAMILY Production. З початком повномасштабної війни одразу став на захист України.

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