Ворожі дрони вдарили по будинках: РФ атакувала два великих міста України

Головне:
- Ворог усю ніч атакував Україну ударними БпЛА
- У Харкові дрон РФ вдарив по приватному будинку
- У Сумах зафіксовано пошкодження будинку та адмінбудівель
У ніч на 26 січня про небезпеку застосування країною-агресором Росією ударних БпЛА одразу у у декількох областях України повідомили Повітряні Сили ЗСУ, після чого вибухи прогриміли у Харкові та Сумах.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто зазнало атаки БпЛА. Ворог вдарив дроном у приватний будинок в Основʼянському районі. Попередньо, відомо про пошкодження вікон, даху та частини будівлі.
"На щастя, інформації про постраждалих немає. Профільні служби вже працюють на місці: обстежують пошкодження та надають необхідну допомогу", - додав він.
Атаковане цієї ночі було і місто Суми. У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок двох вибухів пошкоджена будівля одного з закладів системи освіти, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі.
"В результаті атаки постраждалих нема. На місцях вибухів працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні.
Наразі невідомо, скільки всього ворог випустив ударних дронів по Україні, однак в Сумській ОВА зазначили, що лише у небі над областю зенітники збили 7 "Шахедів" РФ.
Російські атаки дронами на Україну- останні новини
Нагадаємо, лише вчора, 25 січня, російські окупанти запустили по Україні дві ракети Х-59/69 і 61 дрон. Серед дронів були як "Шахеди", так і безпілотники-імітатори різних типів.
Як писав Главред, зокрема армія країни-агресора РФ завдала удару безпілотниками по Шевченківському району Харкова, унаслідок чого є постраждалі.
Напередодні, внаслідок нічної атаки РФ дронами у Київській області поранення отримала п'ятирічна дівчинка. Її було госпіталізовано до лікарні - життю та здоров'ю постраждалої нічого не загрожує.
Читайте також:
- РФ "підсіла" на зброю КНДР: в ЦПД розкрили залежність ворога
- Перекидання "Орешника" і ядерки в Білорусь: засновник "Гаюна" розкрив задум РФ
- "Дуже небезпечно": експерт розповів, чи спалахне нова війна на тлі заяв Трампа
Хто такий Ігор Терехов?
Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред