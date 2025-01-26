Ворожі дрони вдарили по будинках: РФ атакувала два великих міста України

Загроза застосування ворогом ударних дронів все ще не минула.

https://glavred.net/ukraine/vrazheskie-drony-udarili-po-domam-rf-atakovala-dva-krupnyh-goroda-ukrainy-10633991.html Посилання скопійоване

Ворог випустив щонайменше близько 10 БпЛА по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ілюстративне, facebook.com/DSNSKHARKIV

Головне:

Ворог усю ніч атакував Україну ударними БпЛА

У Харкові дрон РФ вдарив по приватному будинку

У Сумах зафіксовано пошкодження будинку та адмінбудівель

У ніч на 26 січня про небезпеку застосування країною-агресором Росією ударних БпЛА одразу у у декількох областях України повідомили Повітряні Сили ЗСУ, після чого вибухи прогриміли у Харкові та Сумах.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто зазнало атаки БпЛА. Ворог вдарив дроном у приватний будинок в Основʼянському районі. Попередньо, відомо про пошкодження вікон, даху та частини будівлі.

відео дня

"На щастя, інформації про постраждалих немає. Профільні служби вже працюють на місці: обстежують пошкодження та надають необхідну допомогу", - додав він.

Атаковане цієї ночі було і місто Суми. У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок двох вибухів пошкоджена будівля одного з закладів системи освіти, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі.

"В результаті атаки постраждалих нема. На місцях вибухів працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Наразі невідомо, скільки всього ворог випустив ударних дронів по Україні, однак в Сумській ОВА зазначили, що лише у небі над областю зенітники збили 7 "Шахедів" РФ.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Російські атаки дронами на Україну- останні новини

Нагадаємо, лише вчора, 25 січня, російські окупанти запустили по Україні дві ракети Х-59/69 і 61 дрон. Серед дронів були як "Шахеди", так і безпілотники-імітатори різних типів.

Як писав Главред, зокрема армія країни-агресора РФ завдала удару безпілотниками по Шевченківському району Харкова, унаслідок чого є постраждалі.

Напередодні, внаслідок нічної атаки РФ дронами у Київській області поранення отримала п'ятирічна дівчинка. Її було госпіталізовано до лікарні - життю та здоров'ю постраждалої нічого не загрожує.

Читайте також:

Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред