'Ситуація складна': у ЗСУ розповіли про нову загрозу в районі Часового Яру

Росія перекинула до Часового Яру колишніх "вагнерівців" та "кадирівців".

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ЗСУ прокоментували ситуацію на Краматорському напрямку / Колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Коротко:

ЗСУ зафіксували підрозділи колишніх "вагнерівців" та "кадирівців" поблизу Часового Яру

Спецзагони РФ пройшли інтенсивну підготовку

Загалом ситуація в районі Часового Яру складна

У районі Часового Яру на Донеччині українські військові зафіксували підрозділи російського спецзагону "Ахмат" і колишніх "вагнерівців". Про це повідомив представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Андрій Полухін в етері Суспільне новини.

За його словами, на Краматорському напрямку діє дуже підготовлена піхота, яка пройшла інтенсивну підготовку. Росіяни готові до бойових дій, як у міській місцевості, так і в полях.

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"Це 98-ма російська повітряно-десантна дивізія. Це люди, які вчаться штурмувати, вчаться брати рубежі. Також вони посилюються іншими підрозділами. За останньою інформацією, це підрозділи Ахмат, до котрої увійшли колишні члени так званої ПВК Вагнер, так і добровольче формування Русіч", — зазначив Полухін.

Він додав, що загалом ситуація в районі Часового Яру складна. Окупанти щодня намагаються штурмувати позиції Сил оборони України, застосовуючи лобові атаки та тактику малих груп.

"Противник вдало намагається використовувати погодні умови — тумани, опади, коли ми доволі обмежені у використанні наших безпілотних систем, і таким чином він намагається проникати у місто. Наші хлопці реагують адекватно, відбиваються. Противник зазнає великих втрат", — розповів представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

Водночас Полухін зазначив, що цього тижня українським бійцям вдалось взяти в полон декілька росіян з 98-ї десантної дивізії, які дуже близько підійшли до позицій ЗСУ.

Часів Яр / Інфографіка: Главред

Наступ армії РФ на Часів Яр - останні новини

Нещодавно Главред з посиланням на військово-політичного аналітика Дмитра Снєгирьова писав, що після захоплення вогнетривкого заводу у ворога є певні тактичні просування в міській забудові, однак українські захисники чинять запеклий опір і втрати армії РФ колосальні. Крім того, армія країни-агресорки Росії в районі Часового Яру, змушена знищувати тіла загиблих окупантів через великі втрати на полі бою.

Як відомо, Часів Яр є ключовою точкою для великої агломерації, що включає такі міста, як Дружківка, Костянтинівка, Слов'янськ і Краматорськ, а також кілька менших населених пунктів. Ветеран російсько-української війни Євген Дикий заявив, що саме тому російські війська докладають значних зусиль, щоб захопити це місто, а Збройні Сили України наполегливо його обороняють.

Крім того, російські окупанти хочуть створити масштабний котел між Покровськом і Часовим Яром. Однак, якщо ворог бачитиме, що це надто складне завдання, то досягатиме своєї мети шляхом створення менших котлів, про це попереджав ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

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Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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