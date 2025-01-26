Розв'язка війни в Україні: Лукашенко вийшов із заявою та назвав терміни

Самопроголошений президент Білорусі оцінив ймовірність закінчення війни в Україні і вказав на важливий нюанс.

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Лукашенко впевнений, що Росія не піде на умови України / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, скріншот з відео, скріншот з YouTube

Що сказав Лукашенко:

Розв'язка конфлікту відбудеться у 2025 році

Війна в Україні триватиме ще довго

США не вдасться примусити РФ діяти в інтересах Штатів

Самопроголошений президент Білорусі та чинний кандидат на теперішніх "виборах" Олександр Лукашенко заявив, що у 2025 році "буде якась розв'язка українського конфлікту".

Як передають білоруські ЗМІ, за його словами, не йде мова про закінчення війни цього року. Лукашенко переконаний, що конфлікти між країною-агресоркою Росією та Україною триватимуть і далі.

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"Конфліктувати, напевно, ще довго будуть. Але ж розв'язка буде. Світло в кінці тунелю з'явиться цього року", - наголосив він.

Водночас поплічник кремлівського диктатора Володимира Путіна заявив, що США не вдасться примусити Росію діяти в їхніх інтересах щодо України, на що вже неодноразово натякав президент Штатів Дональд Трамп.

Заяви Лукашенка щодо війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко неочікувано визнав, що Крим не є російським. Тимчасово окупований півострів не можна назвати російським, на думку Лукашенка, з юридичного погляду, а саме через невизнання міжнародної спільноти.

Раніше, як писав Главред, Лукашенко неодноразово виступав із сумнівними заявами щодо війни. Зокрема він заявив, нібито його останні контакти із представниками західних країн свідчать про готовність погодитися на варіант "нічиї" у війні в Україні, якщо почати домовлятися просто зараз.

Напередодні також самопроголошений президент Білорусі назвав "нісенітницею" повідомлення про те, що Північна Корея відправила свої війська для участі в бойових діях на боці Росії в Україні, і заявив, що російський диктатор Володимир Путін ніколи не пішов би на такий крок.

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Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом? Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія. Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи". 24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях". Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

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