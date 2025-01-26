"Орєшнік" з'явиться в Білорусі "з дня на день": яка в Лукашенка мета

Самопроголошений президент Білорусі погрожує Європі та Україні.

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З дня на день Орєшнік з'явиться у Білорусі / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

Що каже Лукашенко:

Російський "Орєшнік" хочуть розмістити у Білорусі

"Орєшнік" можуть встановити біля кордону зі Смоленською областю

Лукашенко хоче залякати США та Європу "Орєшніком"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожує Україні та Європі російською ракетою "Орєшнік". Він заявив, що ця ракета нібито прибуде у Білорусь "з дня на день". Відео вже розлетілися в Мережі.

Спершу Лукашенко попросив у Путіна 10 комплексів "Орєшніка", але пізніше сказав, що пожартував.

відео дня

"У нас з дня на день буде "Орєшнік". Ми домовились із президентом Путіним що наступна установка буде поставлена у Білорусь раніше, ніж у Росію", - сказав Лукашенко.

Що відомо про ракету "Рубіж" / Інфографіка: Главред

Він зазначає, що "Орєшнік" нібито стане відповіддю на "бажання та розміщення американських ракет середньої дальності у Європі".

"Нам важливо, щоб ракети середньої дальності не потрапили на територію Європи, бо вони можуть бути оснащені ядерним компонентом", - каже він.

"Туди, ближче до Смоленська. Я так мрію. А там подивимося. Потрібна певна відстань. Погано, коли твої об’єкти ураження дуже близько. Але і коли дуже далеко, менше навантаження вони можуть нести", – сказав він.

Пізніше Лукашенко заявив, що конкретні строки передачі Білорусі "Орєшніка" нібито не обговорювали, як і місце розміщення - це лише його думки.

Дивіться відео про розміщення "Орєшніка" в Білорусі:

З дня на день Орєшнік з'явиться у Білорусі / фото: скріншот

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Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна працює над створенням власної системи протиповітряної оборони. Також ведеться робота зі створення ракетної системи, яка могла б стати стримувальним фактором проти застосування ракет "Орєшнік" Росією.

Як повідомляв Главред, раніше в ГУР оцінили, чи вдарить РФ "Орєшніком". Росія використовувала всі доступні види зброї проти України, але може застосувати і нові, зазначив Андрій Черняк.

Нагадаємо, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Орєшнік", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубіж", заявили в британській розвідці.

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