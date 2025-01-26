"Орєшнік" з'явиться в Білорусі "з дня на день": яка в Лукашенка мета

Що каже Лукашенко:
- Російський "Орєшнік" хочуть розмістити у Білорусі
- "Орєшнік" можуть встановити біля кордону зі Смоленською областю
- Лукашенко хоче залякати США та Європу "Орєшніком"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожує Україні та Європі російською ракетою "Орєшнік". Він заявив, що ця ракета нібито прибуде у Білорусь "з дня на день". Відео вже розлетілися в Мережі.
Спершу Лукашенко попросив у Путіна 10 комплексів "Орєшніка", але пізніше сказав, що пожартував.
"У нас з дня на день буде "Орєшнік". Ми домовились із президентом Путіним що наступна установка буде поставлена у Білорусь раніше, ніж у Росію", - сказав Лукашенко.
Він зазначає, що "Орєшнік" нібито стане відповіддю на "бажання та розміщення американських ракет середньої дальності у Європі".
"Нам важливо, щоб ракети середньої дальності не потрапили на територію Європи, бо вони можуть бути оснащені ядерним компонентом", - каже він.
"Туди, ближче до Смоленська. Я так мрію. А там подивимося. Потрібна певна відстань. Погано, коли твої об’єкти ураження дуже близько. Але і коли дуже далеко, менше навантаження вони можуть нести", – сказав він.
Пізніше Лукашенко заявив, що конкретні строки передачі Білорусі "Орєшніка" нібито не обговорювали, як і місце розміщення - це лише його думки.
Дивіться відео про розміщення "Орєшніка" в Білорусі:
Новини про "Орєшнік" - головне
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна працює над створенням власної системи протиповітряної оборони. Також ведеться робота зі створення ракетної системи, яка могла б стати стримувальним фактором проти застосування ракет "Орєшнік" Росією.
Як повідомляв Главред, раніше в ГУР оцінили, чи вдарить РФ "Орєшніком". Росія використовувала всі доступні види зброї проти України, але може застосувати і нові, зазначив Андрій Черняк.
Нагадаємо, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Орєшнік", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубіж", заявили в британській розвідці.
Інші новини:
- Ракету запускали: з'явилася несподівана версія повторного удару "Орешником"
- За яких умов РФ може застосувати "Орешник": Путін розкрив свої цинічні плани
- "Намагаються проломити укріплення": розкрито ймовірний сценарій удару "Орешником"
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред