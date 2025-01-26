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У Білорусі стартували президентські вибори: в МЗС України попередили Лукашенка

Анна Косик
26 січня 2025, 10:39
474
Окрім самопроголошеного президента Білорусі у виборах беруть участь чотири інші кандидати.
Лукашенко, выборы
Результати виборів очевидні вже для багатьох / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне:

  • У Білорусі стартували президентські вибори
  • Серед кандидатів у президенти знову є Лукашенко
  • Україна не визнаватиме результатів виборів, якщо переможе знову Лукашенко

26 січня у Білорусі розпочалися так звані президентські вибори, участь у яких знову взяв самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко.

Як пишуть білоруські ЗМІ, по усій країні вже відкрили дільниці для голосування, загалом їх створено 5325. Голова ЦВК Білорусі Ігор Карпенко заявив, що міжнародні спостерігачі нібито проводять моніторинг виборчого процесу.

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Що цікаво, у виборах беруть участь ще четверо кандидатів, окрім Лукашенка. Щоправда їх називають "підтанцовкою" самопроголошеного президента.

Окрім цього у 2025 році на виборах проголосувати зможуть лише ті білоруси, які перебувають на території країни, адже за кордоном дільниці закриті.

Результати виборів оголосять до 5 лютого. При цьому перша та підсумкова пресконференція з оголошенням попередніх результатів голосування заплановані 27 січня.

Важливо зазначити, що більшість демократичних країн, інституцій та міжнародних організацій вже заявили, що не визнаватимуть результатів президентських виборів у Білорусі. Серед них і Україна.

"В Білорусі відбудеться голосування, яке хотілося б назвати президентськими виборами, якби на це були підстави. Для нас у цьому дійстві немає нічого неочікуваного. І результати його, в принципі, відомі наперед, я думаю, і вам теж", - йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України.

В заяві МЗС також йдеться, що Олександр Лукашенко продовжить залишатися союзником і співучасником Путіна у його війні проти України, що відбувається всупереч інтересам білоруського народу, тому передумов для відновлення будь-яких контактів з самопроголошеним президентом Україна не бачить.

Вибори в Білорусі - останні новини

Нагадаємо, цієї зими у Білорусі пройдуть наступні президентські вибори, однак інтриги, хто здобуде на них перемогу немає. Самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко вже готує нову цифру, яку збирається "намалювати" його команда для "перемоги".
Раніше Главред писав, що у суспільстві Білорусі панує апатія напередодні виборів президента, схожа на ту, яка була за радянських часів, коли людей змушували брати участь у масових заходах, наприклад, у святкуванні 1 травня.

Напередодні колишній військовий офіцер, політик і громадський діяч Сергій Бульба прогнозував, що хоча представники штабу Тихановської заявляють про "пекельні протести", які нібито почнуться в Білорусі, і пов'язують це з майбутніми виборами, однак він вважає такий розвиток подій малоймовірним.

Інші новини:

Президентські вибори в Білорусі 2025

Вибори президента Республіки Білорусь відбуваються 26 січня 2025 року. Це 7-мі президентські вибори в історії країни, пише Вікіпедія.

Білоруська опозиція, яка не визнає вибори 2020 року, вимагала якнайшвидшого проведення нових виборів. Чинний президент Олександр Лукашенко, легітимність якого заперечується, у своїх публічних висловлюваннях неодноразово обіцяв дострокове переобрання глави держави, пов'язуючи це із ухваленням нової конституції. У березні 2021 року він заявив, що вибори відбудуться у 2022 році, однак цього не сталося.

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