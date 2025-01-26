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ЗМІ дізналися, коли Трамп закінчить війну і хто з українців був на його інавгурації

Віталій Кірсанов
26 січня 2025, 16:27
1257
За даними ЗМІ, Трамп серйозно ставиться до питання врегулювання війни в Україні.
Дональд Трамп
ЗМІ дізналися, коли Трамп закінчить війну / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

  • Давид Арахамія був присутній у ротонді Капітолія на інавгурації Трампа
  • Трамп веде "подвійну гру" заради завершення війни

Побоювання щодо того, що президент США Дональд Трамп може відмовитися від підтримки України і піти на болючі для країни компроміси, є помилковими. Ба більше, Трамп хоче закінчити війну в Україні вже до весни 2025 року. Про це розповіли джерела британському виданню The Independent.

"Тим, хто турбується про Україну, слід звернути увагу на присутність Арахамії на інавгурації. Це дуже важливий крок, який показує намір Дональда Трампа забезпечити Україні хорошу угоду наприкінці цього процесу. Це має заспокоїти нерви", - сказало одне з анонімних джерел журналістам.

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За його словами, Трамп серйозно ставиться до питання врегулювання війни в Україні. Воно зазначило, що перед цим президенту США належить вирішити низку складних завдань, але глава Білого дому точно працюватиме з президентом України Володимиром Зеленським, і найближчим часом відбудеться офіційна зустріч.

"Зеленський не вважав за можливе поїхати на інавгурацію сам, але він відправив свого другого номера, до якого ставився з величезною повагою", - пояснив інсайдер.

У виданні нагадали, що керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія був присутній у ротонді Капітолія на інавгурації Трампа. Пізніше він розповів українським ЗМІ, що офіційна українська делегація може зустрітися з президентом США вже в лютому.

Журналісти звернули увагу на те, що наразі Трамп веде "подвійну гру" заради завершення війни між Україною та Росією. Зокрема, він попередив російського диктатора Володимира Путіна про те, що США готові й надалі надавати військову підтримку Києву, доки конфлікт не буде завершено. Водночас президент США говорив про те, що і Зеленський "не ангел".

Такий підхід відображає розбіжності у власній адміністрації Трампа з приводу війни і того, на яку підтримку заслуговує Україна, підкреслили журналісти. Проте президент США публічно говорив про те, що має намір завершити війну до весни.

ЗМІ дізналися, коли Трамп закінчить війну і хто з українців був на його інавгурації
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Переговори з Росією - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Володимир Путін хоче якнайшвидшої зустрічі з Трампом для переговорів. Пєсков заявив, що Росія виступає за якнайшвидші переговори зі США щодо роззброєння. Втім, зазначають у Кремлі, "треба враховувати ядерні потенціали і союзників Вашингтона".

США введуть найсильніші санкції, якщо РФ не завершить війну. Трамп попередив, якщо країна-агресор Росія не погодиться завершити війну швидко, США введуть проти неї найсильніші санкції і тарифи. Але водночас він зазначив, що це небажаний розвиток подій.

Ультиматум Трампа не вразив Путіна і може зіграти на руку Кремлю. Президент США Дональд Трамп заявив, що введе нові санкції проти країни-агресора, якщо Росія не погодиться укласти мирну угоду з Україною. Однак, як вважають аналітики, погрози американського лідера не вразили Кремль.

Дональд Трамп і Володимир Путін сигналізують, що найближчим часом відбудеться їхня телефонна розмова. ABC News пише, що сторони можуть обговорити кілька основних питань.

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війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін Давид Арахамія Трамп новини
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