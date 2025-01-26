Вибухи та пожежа в Рязані: Генштаб ЗСУ підтвердив атаку та розкрив наслідки

Російський НПЗ в Рязані, який атакували Сили оборони України входить до четвірки найбільших НПЗ Росії, що виробляє дизельне та реактивне паливо.

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Генштаб підтвердив повторне ураження нафтопереробного заводу у Рязані / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, соцмережі

Коротко:

В Генштабі підтвердили повторне ураження НПЗ в російській Рязані

У результаті атаки зафіксовано вибухи та пожежу

Сили оборони України повторно завдали ударів по об'єктах Рязанської нафтопереробної компанії, яка забезпечує російську армію, та по передовому пункту управління окупантів у районі селища Коренево Курської області РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного розвідувального управління МО України повторно атакували об'єкти Рязанської нафтопереробної компанії, що входить до четвірки найбільших НПЗ РФ і виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1. У результаті удару зафіксовано вибухи та пожежу.

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Крім того, ракетні війська завдали удару по передовому пункту управління (оперативній групі Тихоокеанського флоту) у районі Коренево Курської області.

"Результати та масштаби пошкоджень уточнюються. Бойова робота по пунктах управління ворога та важливих об’єктах, задіяних у забезпеченні армії російських агресорів, триватиме", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 26 січня в Рязані, що в країні-агресорці Росії пролунали гучні вибухи. Місцеві мешканці повідомили, що безпілотники атакували нафтопереробний завод. Як пишуть росЗМІ, внаслідок удару на території НПЗ знову виникла пожежа. Це вже друга атака на цей завод за останні дві доби. Ситуацію встиг прокоментувати губернатор Павло Малков.

Головний редактор порталу Defence Express Олег Катков прокоментував перспективи нових ударів по аеродромах, на яких базуються стратегічні бомбардувальники РФ, що атакують мирні міста України.

Розвідники успішно вдарили FPV-дронами по позиціях російської армії у Тьоткіно Курської області. Вдалось знищити важливе супутникове обладнання. Про це повідомили в ГУР.

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Що відомо про Рязанський НПЗ Завод введено в експлуатацію в жовтні 1960 року. Підприємство перебуває під контролем "Роснєфті". Основна частина продуктів нафтопереробки експортується. Максимально можливий обсяг обробки НПЗ 17-18 мільйонів тонн нафти, пише Вікіпедія.

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