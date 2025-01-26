Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Вибухи та пожежа в Рязані: Генштаб ЗСУ підтвердив атаку та розкрив наслідки

Юрій Берендій
26 січня 2025, 12:06
84
Російський НПЗ в Рязані, який атакували Сили оборони України входить до четвірки найбільших НПЗ Росії, що виробляє дизельне та реактивне паливо.
Вибухи та пожежа в Рязані: Генштаб ЗСУ підтвердив атаку та розкрив наслідки
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтопереробного заводу у Рязані / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, соцмережі

Коротко:

  • В Генштабі підтвердили повторне ураження НПЗ в російській Рязані
  • У результаті атаки зафіксовано вибухи та пожежу

Сили оборони України повторно завдали ударів по об'єктах Рязанської нафтопереробної компанії, яка забезпечує російську армію, та по передовому пункту управління окупантів у районі селища Коренево Курської області РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного розвідувального управління МО України повторно атакували об'єкти Рязанської нафтопереробної компанії, що входить до четвірки найбільших НПЗ РФ і виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1. У результаті удару зафіксовано вибухи та пожежу.

відео дня

Крім того, ракетні війська завдали удару по передовому пункту управління (оперативній групі Тихоокеанського флоту) у районі Коренево Курської області.

"Результати та масштаби пошкоджень уточнюються. Бойова робота по пунктах управління ворога та важливих об’єктах, задіяних у забезпеченні армії російських агресорів, триватиме", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Вибухи та пожежа в Рязані: Генштаб ЗСУ підтвердив атаку та розкрив наслідки
Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 26 січня в Рязані, що в країні-агресорці Росії пролунали гучні вибухи. Місцеві мешканці повідомили, що безпілотники атакували нафтопереробний завод. Як пишуть росЗМІ, внаслідок удару на території НПЗ знову виникла пожежа. Це вже друга атака на цей завод за останні дві доби. Ситуацію встиг прокоментувати губернатор Павло Малков.

Головний редактор порталу Defence Express Олег Катков прокоментував перспективи нових ударів по аеродромах, на яких базуються стратегічні бомбардувальники РФ, що атакують мирні міста України.

Розвідники успішно вдарили FPV-дронами по позиціях російської армії у Тьоткіно Курської області. Вдалось знищити важливе супутникове обладнання. Про це повідомили в ГУР.

Інші новини:

Що відомо про Рязанський НПЗ

Завод введено в експлуатацію в жовтні 1960 року. Підприємство перебуває під контролем "Роснєфті". Основна частина продуктів нафтопереробки експортується. Максимально можливий обсяг обробки НПЗ 17-18 мільйонів тонн нафти, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Удари вглиб РФ
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
1250 авіабомб та понад 750 ударних дронів: Зеленський розкрив деталі ударів РФ

1250 авіабомб та понад 750 ударних дронів: Зеленський розкрив деталі ударів РФ

12:40Україна
Вибухи та пожежа в Рязані: Генштаб ЗСУ підтвердив атаку та розкрив наслідки

Вибухи та пожежа в Рязані: Генштаб ЗСУ підтвердив атаку та розкрив наслідки

12:06Україна
"Страшна порожнеча": відомий український кінорежисер загинув на війні

"Страшна порожнеча": відомий український кінорежисер загинув на війні

11:57Україна
Реклама

Популярне

Більше
Молодик у січні 2025: трьом знакам зодіаку чекати грандіозного фінансового поповнення

Молодик у січні 2025: трьом знакам зодіаку чекати грандіозного фінансового поповнення

В Україні з’явився новий знак: що означає "крапка в трикутнику" - знають не всі

В Україні з’явився новий знак: що означає "крапка в трикутнику" - знають не всі

Карта Deep State онлайн за 26 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 26 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Утік: як зрадниця Регіна Тодоренко залишилася без чоловіка

Утік: як зрадниця Регіна Тодоренко залишилася без чоловіка

Коханка диктатора Путіна закрутила роман із його улюбленим співаком - деталі

Коханка диктатора Путіна закрутила роман із його улюбленим співаком - деталі

Останні новини

12:40

1250 авіабомб та понад 750 ударних дронів: Зеленський розкрив деталі ударів РФ

12:27

Крим здригнувся від вибухів: росіяни скаржаться на українські морські дрони

12:19

Гороскоп Таро на тиждень з 27 січня по 2 лютого: Овнам - економити, Дівам - проблеми

12:06

Вибухи та пожежа в Рязані: Генштаб ЗСУ підтвердив атаку та розкрив наслідки

11:57

"Страшна порожнеча": відомий український кінорежисер загинув на війні

У перші 100 днів Трампа можуть початися переговори з Росією, але це не рівнозначно припиненню війни - КуликУ перші 100 днів Трампа можуть початися переговори з Росією, але це не рівнозначно припиненню війни - Кулик
11:44

Китайський гороскоп на завтра 27 січня: Бикам - невдачі, Собакам - слабкість

11:22

Оточення ЗСУ та окупація Великої Новосілки: українські військові вийшли з заявою

10:53

Українські університети кращі, ніж деякі європейські - Лісовий

10:39

У Білорусі стартували президентські вибори: в МЗС України попередили Лукашенка

Реклама
10:17

Карта Deep State онлайн за 26 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

10:12

Давно забутий салат з 1 секретним інгредієнтом - приголомшливий рецепт з СРСРВідео

10:02

Гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого: Дівам - занепокоєння, Ракам - обман

09:49

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 26 січня (оновлюється)

09:43

Вирішальну роль зіграє Трамп: The Times назвала 4 сценарії завершення війни

09:21

Ворог проривається вглиб Донеччини: армія РФ захопила Времівку - DeepState

08:52

У які країни Трамп полетить у рамках першого закордонного візиту - варіанти

08:24

В Рязані прогриміли вибухи, небо "палало": українські дрони добивали НПЗ - деталі

08:00

Росія має таке відношення до Русі, як гонорар до гонореї: як Москва краде історіюПогляд

07:34

Ворожі дрони вдарили по будинках: РФ атакувала два великих міста України

06:10

Путін повів просто лобове вербування, адже Трамп ласий на грубі лестощіПогляд

Реклама
06:00

Утікач Влад Яма вийшов на зв'язок і показався з дружиною у США - деталі

05:34

Гороскоп на завтра 27 січня: Близнюкам - величезне щастя, Терезам - задоволення

04:35

Хто такий "манькут": правильно пояснять слово лише одиниціВідео

03:30

Знахідка для городника: топ-9 способів використання апельсинових кірок

02:30

Перекидання "Орешника" і ядерки в Білорусь: засновник "Гаюна" розкрив задум РФ

01:20

Романтичний мрійник чи затятий реаліст: цікавий тест на характер по картинці

00:28

Водіям на замітку: що означає дорожній знак із знаком оклику в трикутнику

25 січня, субота
23:40

"Дуже небезпечно": експерт розповів, чи спалахне нова війна на тлі заяв ТрампаВідео

22:37

РФ "підсіла" на зброю КНДР: в ЦПД розкрили залежність ворога

22:30

Росія розбомбила власне село у Курській області: окупанти скинули 14 КАБів

21:10

Путін вимагає переговорів із Трампом, щоб поділити світ: чого боїться Кремль

20:38

Примарився "український слід" у протестах: Фіцо відмовляється йти у відставку

20:15

США злили секретні дані розвідки новій владі Сирії: у WP розкрили деталі

19:35

"Це як постріл": Зеленський сказав, як Трамп змушує Путіна закінчити війну

19:10

Путін метушиться під ТрампомПогляд

19:05

Молодик у січні 2025: трьом знакам зодіаку чекати грандіозного фінансового поповнення

19:05

"Грає в команді Путіна": Туск жорстко попередив Орбана через санкції ЄС

18:55

"Успіх – це мир": Зеленский розповів, яким буде формат переговорів з РФ

18:31

Беремо всього 4 секретних інгредієнти і готуємо салат Червоне море - рецептВідео

18:15

Чи продовжать термін для проходження ВЛК "обмежено придатним": важливі деталі

Реклама
17:57

Україна втратить третину площі і не буде в НАТО: Фіцо зробив скандальну заяву

17:51

"Шабаш фашистів": Жданов розкрив найгірший сценарій "Трампа на боці РФ"

17:31

Рецепт ідеального плову: лише один секрет - пальчики оближешВідео

17:10

"Найефективніші хлопці": Кім висловився про зниження призовного віку до 18 років

16:53

РФ б'є по Харкову ударними дронами, є поранені та "прильоти"

16:44

Українцям приготуватися: у трьох країнах ЄС хочуть відкрити "центри повернення"

16:37

Утік: як зрадниця Регіна Тодоренко залишилася без чоловіка

16:30

"Я заборонив будь-які переговори": Зеленський різко відповів на заяву Путіна

16:06

Завершення війни та переговори з РФ: Зеленський розкрив деталі діалогу з Трампом

16:03

В Україні з’явився новий знак: що означає "крапка в трикутнику" - знають не всі

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти